Ці спідниці на весну-2025 вже стали хітом — модниці у захваті

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Весна — ідеальний час для стильних експериментів, і цього сезону головну роль у гардеробі відіграють спідниці. Тренди вже визначилися, а модні інфлюєнсери своїми образами підказують, які фасони будуть особливо актуальними.

Новини.LIVE розповість, які моделі варто приміряти першими.

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Елегантна спідниця-олівець

Раніше цей фасон асоціювався з діловим стилем, але весна-2025 перевертає уявлення про нього. Fashion-блогери довели, що спідниця-олівець — це не лише про офісні костюми, а й про стильний street style. Тепер її носять із яскравими топами, спортивними худі та навіть грубими черевиками. Ключовий момент — довжина трохи нижче коліна, що додає образу сучасного звучання.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Картата спідниця у стилі preppy

Якщо втомилися від звичних принтів, зверніть увагу на клітинку. Вона стане чудовою альтернативою анімалістичним візерункам і буде доречною як у повсякденних, так і в більш витончених образах. Найпопулярніші варіанти — шотландська клітинка та тартан. Мініспідниці у стилі preppy вже підкорюють соцмережі, але міді також залишаються в моді, додаючи образу нотку елегантності.

Картата спідниця. Фото з Instagram

Максіспідниця з воланами

Бохо-шик повертається, і головний тренд у цій естетиці — максіспідниці з воланами. Вони створюють легкий, романтичний настрій і легко комбінуються з будь-яким верхом. Навесні можна носити їх із топами та блузами, а в прохолодні дні — зі светрами або шкіряними куртками. Головне — гратися з фактурами та кольорами, додаючи родзинку своєму стилю.

Довга спідниця з воланами. Фото з Instagram

Горошок — принт весни

Ретро знову на піку популярності! Цього сезону улюблений принт 60-х — горошок — повертається у сучасних інтерпретаціях. Його можна побачити на легких напівпрозорих тканинах, мідіспідницях і навіть багатошарових моделях. Інфлюенсери вже активно експериментують із цим трендом, поєднуючи його як з базовими речами, так і з більш сміливими елементами гардероба.

Спідниця в горошок. Фото з Instagram

Весна 2025 року — це ідеальний час для сміливих образів та експериментів. Обирайте трендову спідницю та створюйте свій унікальний стиль.

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