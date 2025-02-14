Ці спідниці на весну-2025 вже стали хітом — модниці у захваті

Наймодніші спідниці весни-2025, які підкорили світ моди
Весна — ідеальний час для стильних експериментів, і цього сезону головну роль у гардеробі відіграють спідниці. Тренди вже визначилися, а модні інфлюєнсери своїми образами підказують, які фасони будуть особливо актуальними.
Новини.LIVE розповість, які моделі варто приміряти першими.
Модні спідниці для весни-2025 року
Елегантна спідниця-олівець
Раніше цей фасон асоціювався з діловим стилем, але весна-2025 перевертає уявлення про нього. Fashion-блогери довели, що спідниця-олівець — це не лише про офісні костюми, а й про стильний street style. Тепер її носять із яскравими топами, спортивними худі та навіть грубими черевиками. Ключовий момент — довжина трохи нижче коліна, що додає образу сучасного звучання.
Картата спідниця у стилі preppy
Якщо втомилися від звичних принтів, зверніть увагу на клітинку. Вона стане чудовою альтернативою анімалістичним візерункам і буде доречною як у повсякденних, так і в більш витончених образах. Найпопулярніші варіанти — шотландська клітинка та тартан. Мініспідниці у стилі preppy вже підкорюють соцмережі, але міді також залишаються в моді, додаючи образу нотку елегантності.
Максіспідниця з воланами
Бохо-шик повертається, і головний тренд у цій естетиці — максіспідниці з воланами. Вони створюють легкий, романтичний настрій і легко комбінуються з будь-яким верхом. Навесні можна носити їх із топами та блузами, а в прохолодні дні — зі светрами або шкіряними куртками. Головне — гратися з фактурами та кольорами, додаючи родзинку своєму стилю.
Горошок — принт весни
Ретро знову на піку популярності! Цього сезону улюблений принт 60-х — горошок — повертається у сучасних інтерпретаціях. Його можна побачити на легких напівпрозорих тканинах, мідіспідницях і навіть багатошарових моделях. Інфлюенсери вже активно експериментують із цим трендом, поєднуючи його як з базовими речами, так і з більш сміливими елементами гардероба.
Весна 2025 року — це ідеальний час для сміливих образів та експериментів. Обирайте трендову спідницю та створюйте свій унікальний стиль.
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