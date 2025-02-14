Эти юбки на весну-2025 уже стали хитом — модницы в восторге

Самые модные юбки весны-2025, которые покорили мир моды
Весна — идеальное время для стильных экспериментов, и в этом сезоне главную роль в гардеробе играют юбки. Тренды уже определились, а модные инфлюенсеры своими образами подсказывают, какие фасоны будут особенно актуальными.
Новини.LIVE расскажет, какие модели стоит примерить первыми.
Модные юбки для весны-2025 года
Элегантная юбка-карандаш
Раньше этот фасон ассоциировался с деловым стилем, но весна-2025 переворачивает представление о нем. Fashion-блогеры доказали, что юбка-карандаш — это не только про офисные костюмы, но и про стильный street style. Теперь ее носят с яркими топами, спортивными худи и даже грубыми ботинками. Ключевой момент — длина чуть ниже колена, что придает образу современное звучание.
Клетчатая юбка в стиле preppy
Если устали от привычных принтов, обратите внимание на клетку. Она станет отличной альтернативой анималистическим узорам и будет уместна как в повседневных, так и в более утонченных образах. Самые популярные варианты — шотландская клетка и тартан. Мини-юбки в стиле preppy уже покоряют соцсети, но миди также остаются в моде, добавляя образу нотку элегантности.
Макси-юбка с воланами
Бохо-шик возвращается, и главный тренд в этой эстетике — макси-юбки с воланами. Они создают легкое, романтичное настроение и легко комбинируются с любым верхом. Весной можно носить их с топами и блузами, а в прохладные дни — со свитерами или кожаными куртками. Главное — играть с фактурами и цветами, добавляя изюминку своему стилю.
Горошек — принт весны
Ретро снова на пике популярности! В этом сезоне любимый принт 60-х — горошек — возвращается в современных интерпретациях. Его можно увидеть на легких полупрозрачных тканях, миди-юбках и даже многослойных моделях. Инфлюенсеры уже активно экспериментируют с этим трендом, сочетая его как с базовыми вещами, так и с более смелыми элементами гардероба.
Весна 2025 года — это идеальное время для смелых образов и экспериментов. Выбирайте трендовую юбку и создавайте свой уникальный стиль.
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