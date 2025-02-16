Наймодніша шкіряна куртка весни-2025 — в стилі 90-х

Головний хіт весни — "бандитська" шкіряна куртка у моді
Шкіряна куртка — це справжня класика, яка не втрачає своєї актуальності. Вона завжди на подіумах, у колекціях дизайнерів і вуличних образах. Але цього сезону її популярність злетіла до нового рівня. Особливо виділяється один стиль — об’ємна "бандитська" куртка в дусі 90-х.
Новини.LIVE розповість про неї детальніше.
Чому саме ця куртка в тренді
Об’ємні шкіряні куртки нагадують ті, що носили в буремні 90-ті. Вони асоціюються з вуличною романтикою, духом свободи та навіть певною зухвалістю. Прямий крій, широкі плечі, блискавка, відкладний комір — ці елементи залишаються незмінними. Але сьогодні дизайнери пропонують їх у різних варіаціях:
- Довжина: на подіумах зустрічаються як укорочені моделі, так і видовжені варіанти, схожі на тренчі.
- Колір: окрім класичного чорного, популярними стали темно-шоколадні, графітові та навіть темно-зелені відтінки.
- Матеріал: окрім гладкої шкіри, з’явилися варіанти із замші, лакованої шкіри або навіть з потертостями у вінтажному стилі.
Як стилізувати трендову шкіряну куртку
Хоча така куртка сама по собі має виразний характер, можливості для експериментів із нею безмежні. Вона чудово поєднується не лише з класичним образом із джинсами та важкими черевиками.
Діловий стиль: спробуйте поєднати куртку з широкими костюмними брюками та лоферами. Це додасть образу строгості, але збереже легку недбалість.
Жіночність та елегантність: носіть таку куртку з повітряними сукнями у стилі бохо або з приталеними сукнями у стилі ladylike. Доповніть образ масивними прикрасами — ланцюгами чи сережками-кільцями.
Мінімалізм: комбінуйте куртку з базовим гольфом, прямими штанами та мінімалістичними аксесуарами — це має сучасний та дорогий вигляд.
Багатошаровість: під таку куртку можна вдягати об’ємні светри, худі або навіть чоловічі сорочки. Це практично, тепло і стильно.
Головне — не боятися експериментувати! Шкіряна куртка завжди додає образу впевненості та харизми, незалежно від того, з чим ви її носите.
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