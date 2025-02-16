Самая модная кожаная куртка весны-2025 — в стиле 90-х

Девушка в кожаной куртке. Фото: Freepik

Кожаная куртка — это настоящая классика, которая не теряет своей актуальности. Она всегда на подиумах, в коллекциях дизайнеров и уличных образах. Но в этом сезоне ее популярность взлетела до нового уровня. Особенно выделяется один стиль — объемная "бандитская" куртка в духе 90-х.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

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Почему именно эта куртка в тренде

Объемные кожаные куртки напоминают те, что носили в бурные 90-е. Они ассоциируются с уличной романтикой, духом свободы и даже некоторой дерзостью. Прямой крой, широкие плечи, молния, отложной воротник — эти элементы остаются неизменными. Но сегодня дизайнеры предлагают их в разных вариациях:

Длина : на подиумах встречаются как укороченные модели, так и удлиненные варианты, похожие на тренчи.

: на подиумах встречаются как укороченные модели, так и удлиненные варианты, похожие на тренчи. Цвет : кроме классического черного, популярными стали темно-шоколадные, графитовые и даже темно-зеленые оттенки.

: кроме классического черного, популярными стали темно-шоколадные, графитовые и даже темно-зеленые оттенки. Материал: кроме гладкой кожи, появились варианты из замши, лакированной кожи или даже с потертостями в винтажном стиле.

Кожаная куртка из кожи. Фото из Instagram

Как стилизовать трендовую кожаную куртку

Хотя такая куртка сама по себе имеет выразительный характер, возможности для экспериментов с ней безграничны. Она прекрасно сочетается не только с классическим образом с джинсами и тяжелыми ботинками.

Кожаная куртка в образе. Фото из Instagram

Деловой стиль: попробуйте совместить куртку с широкими костюмными брюками и лоферами. Это придаст образу строгости, но сохранит легкую небрежность.

Женственность и элегантность: носите такую куртку с воздушными платьями в стиле бохо или с приталенными платьями в стиле ladylike. Дополните образ массивными украшениями — цепями или серьгами-кольцами.

Минимализм: комбинируйте куртку с базовым гольфом, прямыми брюками и минималистичными аксессуарами — это выглядит современно и дорого.

Многослойность: под такую куртку можно надевать объемные свитера, худи или даже мужские рубашки. Это практично, тепло и стильно.

Главное — не бояться экспериментировать! Кожаная куртка всегда добавляет образу уверенности и харизмы, независимо от того, с чем вы ее носите.

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