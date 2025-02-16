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Главный хит весны — "бандитская" кожаная куртка в моде

16 февраля 2025 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самая модная кожаная куртка весны-2025 — в стиле 90-х
Девушка в кожаной куртке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Кожаная куртка — это настоящая классика, которая не теряет своей актуальности. Она всегда на подиумах, в коллекциях дизайнеров и уличных образах. Но в этом сезоне ее популярность взлетела до нового уровня. Особенно выделяется один стиль — объемная "бандитская" куртка в духе 90-х.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

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Почему именно эта куртка в тренде

Объемные кожаные куртки напоминают те, что носили в бурные 90-е. Они ассоциируются с уличной романтикой, духом свободы и даже некоторой дерзостью. Прямой крой, широкие плечи, молния, отложной воротник — эти элементы остаются неизменными. Но сегодня дизайнеры предлагают их в разных вариациях:

  • Длина: на подиумах встречаются как укороченные модели, так и удлиненные варианты, похожие на тренчи.
  • Цвет: кроме классического черного, популярными стали темно-шоколадные, графитовые и даже темно-зеленые оттенки.
  • Материал: кроме гладкой кожи, появились варианты из замши, лакированной кожи или даже с потертостями в винтажном стиле.
Шкіряна куртка не втрачає актуальності
Кожаная куртка из кожи. Фото из Instagram

Как стилизовать трендовую кожаную куртку

Хотя такая куртка сама по себе имеет выразительный характер, возможности для экспериментов с ней безграничны. Она прекрасно сочетается не только с классическим образом с джинсами и тяжелыми ботинками.

Серед шкіряних курток можна знайти різні фасони
Кожаная куртка в образе. Фото из Instagram

Деловой стиль: попробуйте совместить куртку с широкими костюмными брюками и лоферами. Это придаст образу строгости, но сохранит легкую небрежность.

Женственность и элегантность: носите такую куртку с воздушными платьями в стиле бохо или с приталенными платьями в стиле ladylike. Дополните образ массивными украшениями — цепями или серьгами-кольцами.

Минимализм: комбинируйте куртку с базовым гольфом, прямыми брюками и минималистичными аксессуарами — это выглядит современно и дорого.

Многослойность: под такую куртку можно надевать объемные свитера, худи или даже мужские рубашки. Это практично, тепло и стильно.

Главное — не бояться экспериментировать! Кожаная куртка всегда добавляет образу уверенности и харизмы, независимо от того, с чем вы ее носите.

Ранее мы писали о том, какая куртка-бомбер будет в тренде этой весной.

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