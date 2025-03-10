Модные джинсы весны-2025 — тренд от Даши Квитковой

Модные джинсы сезона — Даша Квиткова уже носит их
Джинсы — это вещь, которая никогда не выходит из моды. С ними можно создать массу стильных образов — и на каждый день, и на особый случай. Этой весной деним снова на волне популярности, а среди трендов — и классические светлые модели, и те, что имеют эффект состаренного вида.
Популярная блогер Даша Квиткова уже показала, какие именно джинсы будет носить весной 2025 года — и вдохновила многих.
Широкие джинсы с эффектом "винтажа" в тренде
Один из образов — с широкими джинсами с высокой талией и эффектом состаренного денима. Они выглядят так, будто их носят уже давно — и именно это добавляет им шарма. Даша сочетала их с укороченным серым лонгсливом, а дополнить такой образ можно кроссовками, жилеткой или легкой весенней курткой. Стильно, удобно и очень по-городскому.
Такие джинсы часто еще называют "потертыми" или "винтажными". Их создают с помощью специальных технологий — ткань отбеливают, немножко изнашивают или даже обрабатывают лазером. Все это — чтобы вещи выглядели живыми и особенными, будто с историей.
Светло-голубые классические джинсы — еще один тренд
Другой образ Даши — со светлыми джинсами прямого кроя. У них есть интересный акцент на заднем кармане — такая мелочь, а добавляет изюминки. Блогер комбинировала джинсы с топом на одно плечо — ярким, контрастным, что сразу привлекает внимание.
В теплую погоду такие джинсы смело можно носить с джинсовой курткой в более темном оттенке — эффект "деним на дениме" сейчас тоже в моде.
С чем носить светлые джинсы весной 2025 года
- Верхняя одежда: легкие жакеты, кардиганы, пальто или джинсовки — все это отлично подходит к светлым джинсам.
- Обувь: хотите комфорт — выбирайте кеды или лоферы. Хотите изящества — подберите туфли или ботильоны.
- Аксессуары: пастельная сумка, небольшие серьги, простая цепочка — и образ будет выглядеть легко и гармонично.
Весна 2025 — это про комфорт и индивидуальность. Джинсы уже давно стали не просто удобной вещью, а настоящей основой для стильных комбинаций. И пример Даши Квитковой это еще раз доказывает.
Ранее мы писали о том, какие образы с джинсами в стиле 90-х набирают бешеную популярность в этом году.
Также мы сообщали, как носили джинсы раньше и что изменилось с тех пор.
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