Фасони джинсів з 90-х, які стали знову актуальними

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Здається, мода дійсно вміє повертатися. Те, що ми бачили у фільмах 90-х або на старих фото з сімейного архіву, сьогодні знову стає актуальним. Джинси з тієї епохи — справжній хіт. І не просто з ностальгії — вони мають крутий вигляд і гарно вписуються у сучасні образи.

Тож якщо хочеться трохи стилю "як у молодості мами", Новини.LIVE розповість, на які фасони варто звернути увагу.

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Низька посадка

Так, вони повернулись! Хоча дехто досі вагається, чи знову носити джинси на стегнах, модні тренди говорять "так". Найкраще поєднуються із короткими топами чи оверсайз-піджаками. А якщо не хочете занадто екстремального варіанту — зверніть увагу на середню посадку. Комфортно й усе ще в стилі 90-х.

Низька посадка. Фото з Instagram

Беґґі — свобода у кожному русі

Широкі джинси, які сидять вільно і не сковують рухів — класика вулиць 90-х. Зараз вони знову на піку. Найкраще носити з короткими топами, об’ємними светрами чи навіть простим худі. А ще до них пасують великі кросівки. Хочете підкреслити талію — додайте ремінь. Хочете розслаблений образ — залиште як є.

Беґґі. Фото з Instagram

Прямі з високою талією

Такі джинси — справжня палочка-виручалочка. Вони підкреслюють фігуру, візуально подовжують ноги, а ще пасують майже до всього. З футболкою, жакетом, лоферами чи кедами — мають модний і простий вигляд водночас.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Кльош

Розкльошені джинси знову на хвилі популярності. Вони роблять фігуру візуально витонченішою та додають руху. Особливо гарний мають вигляд з взуттям на платформі, ботильйонами та светрами з широкими рукавами.

Кльош. Фото з Instagram

Якщо хочете потрапити точно в стиль 90-х — шукайте кльош від стегна.

Раніше ми писали про те, яким чином відрізняються джинси кльош і bootcut.

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