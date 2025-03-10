Найкраще взуття під джинси — вибір стилістів

Джинси та взуття. Фото: Freepik

Весна вже близько — а це значить, що настав час освіжити образи з улюбленими джинсами. Але погодьтеся: щоб мати стильний вигляд і не зіпсувати денім у весняну сльоту, важливо правильно підібрати взуття.

Новини.LIVE зібрали найактуальніші пари, які зроблять будь-який джинсовий аутфіт ще крутішим і практичнішим.

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Казаки — дух Дикого Заходу у великому місті

Мода на вестерн нікуди не зникає, а отже — шкіряні чоботи-казаки знову на піку. Ідеально доповнюють джинси — як вузькі, так і широкі. Якщо обираєте високі казаки, заправляйте штани всередину — це має ефектний вигляд. А низькі моделі чудово поєднуються з широкими або вільними джинсами.

Казаки. Фото з Instagram

Лофери — коли хочеться елегантності

Якщо шукаєте взуття, яке додасть стриманості навіть простому деніму — обирайте лофери на тонкій підошві. У парі з прямими джинсами вони створюють атмосферу стилю old money. Підверніть штанини, щоб вони не торкались бруду, і сміливо додавайте пальто чи светр — буде дуже влучно. Класика — темна шкіра, вона завжди працює на довгу перспективу.

Лофери. Фото з Instagram

Ботильйони з гострим носком

Ідеальні для вечора або коли просто хочеться мати витончений вигляд. Гострий мис додає образу елегантності, а каблук — хоч невеликий, хоч блоковий — підкреслює фігуру. Джинси? Підійдуть будь-які, головне — не ховайте взуття під ними, нехай воно буде головним героєм аутфіту.

Ботильйони з гострим носком. Фото з Instagram

Спортивні кросівки

Давно вже не тільки для залу. У 2025-му кросівки чудово дружать з джинсами — прямими, об’ємними чи обтислими. Шукайте моделі з товстішою підошвою, щоб не набрати бруду дорогою. Такий лук має розслаблений, але водночас сучасний вигляд.

Спортивне взуття. Фото з Instagram

Челсі — універсальний варіант на щодень

Весна без челсі — це як кава без аромату. Зручні, стильні і завжди в тему. Їх підошва — справжній рятівник від мокрого асфальту. Добре поєднуються з будь-якими джинсами — від mom-форм до класичних. Темні кольори мають благородний вигляд й легко вписуються в гардероб.

Челсі. Фото з Instagram

Навесні хочеться легкості, але й про практичність забувати не варто. Вибирайте взуття, яке не лише красивий має вигляд, а ще й допоможе вашим джинсам залишатися чистими навіть у найнепередбачуваніший день.

Раніше ми писали про те, на які моделі лоферів звернути увагу цієї весни.

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