Як обрати модні лофери, що пасуватимуть до всього цієї весни

Дівчина в стильних лоферах. Фото: Freepik

Зібрати базовий гардероб здається легкою задачею: достатньо вибрати речі лаконічного крою в спокійних відтінках, які легко поєднуються між собою. Але ж навіть у базовому стилі не хочеться мати нудний вигляд, правда? Саме тому замість звичних рішень, як-от біла офісна сорочка чи бежевий тренч, варто звернути увагу на менш очевидні, але не менш універсальні альтернативи.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Лофери — безумовний маст-хев весни, але навіщо обирати класичні чорні, якщо можна замінити їх на коричневі? Цей колір вже кілька сезонів поспіль утримує лідерство серед дизайнерів і модниць усього світу, і, здається, не планує здавати позиції. Глибокі відтінки кави та гіркого шоколаду підходять до будь-якого гардероба, а благородний коньячний чи карамельний додадуть образу теплоти й оригінальності.

Як обрати ідеальні коричневі лофери

Перше правило при виборі лоферів — комфорт. Навіть найстильніша пара не принесе радості, якщо в ній незручно ходити. Лофери створені для того, щоб стати компромісом між елегантністю та зручністю: вони легко замінять підбори, але водночас матимуть стильний й елегантний вигляд.

Цієї весни в тренді акуратні моделі на тонкій підошві — вони поступово витісняють масивні варіанти. Проте, якщо вам до вподоби лофери на товстій підошві, сміливо носіть їх! Вони й досі залишаються актуальними.

Коричневі лофери. Фото з Instagram

З чим носити коричневі лофери навесні

Лофери чудово впишуться у будь-який образ, особливо якщо обрати модель без зайвого декору.

До офісу : класичний костюм або поєднання блузи з спідницею-олівцем.

: класичний костюм або поєднання блузи з спідницею-олівцем. На кожен день : джинси, світшот, лонгслів або легкий кардиган.

: джинси, світшот, лонгслів або легкий кардиган. Для вечірнього виходу: струмливі сукні та шовкові спідниці.

Щодо кольорових комбінацій, то коричневий гармонійно поєднується з темно-синім, зеленим, білим, а також із різними відтінками свого спектра — від світлого бежу до глибокого шоколаду.

Коричневі лофери в образі. Фото з Instagram

Тож настав час обрати свою ідеальну пару! Коричневі лофери додадуть вашому гардеробу стильності, а образам — особливого шарму.

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