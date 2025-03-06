Як обрати модні лофери, що пасуватимуть до всього цієї весни

Які лофери в моді цієї весни — головні тренди
Зібрати базовий гардероб здається легкою задачею: достатньо вибрати речі лаконічного крою в спокійних відтінках, які легко поєднуються між собою. Але ж навіть у базовому стилі не хочеться мати нудний вигляд, правда? Саме тому замість звичних рішень, як-от біла офісна сорочка чи бежевий тренч, варто звернути увагу на менш очевидні, але не менш універсальні альтернативи.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Лофери — безумовний маст-хев весни, але навіщо обирати класичні чорні, якщо можна замінити їх на коричневі? Цей колір вже кілька сезонів поспіль утримує лідерство серед дизайнерів і модниць усього світу, і, здається, не планує здавати позиції. Глибокі відтінки кави та гіркого шоколаду підходять до будь-якого гардероба, а благородний коньячний чи карамельний додадуть образу теплоти й оригінальності.
Як обрати ідеальні коричневі лофери
Перше правило при виборі лоферів — комфорт. Навіть найстильніша пара не принесе радості, якщо в ній незручно ходити. Лофери створені для того, щоб стати компромісом між елегантністю та зручністю: вони легко замінять підбори, але водночас матимуть стильний й елегантний вигляд.
Цієї весни в тренді акуратні моделі на тонкій підошві — вони поступово витісняють масивні варіанти. Проте, якщо вам до вподоби лофери на товстій підошві, сміливо носіть їх! Вони й досі залишаються актуальними.
З чим носити коричневі лофери навесні
Лофери чудово впишуться у будь-який образ, особливо якщо обрати модель без зайвого декору.
- До офісу: класичний костюм або поєднання блузи з спідницею-олівцем.
- На кожен день: джинси, світшот, лонгслів або легкий кардиган.
- Для вечірнього виходу: струмливі сукні та шовкові спідниці.
Щодо кольорових комбінацій, то коричневий гармонійно поєднується з темно-синім, зеленим, білим, а також із різними відтінками свого спектра — від світлого бежу до глибокого шоколаду.
Тож настав час обрати свою ідеальну пару! Коричневі лофери додадуть вашому гардеробу стильності, а образам — особливого шарму.
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