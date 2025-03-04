Наймодніші оксфорди сезону 2025 — які обрати на весну-літо

Стильне взуття. Фото: Freepik

Оксфорди повертаються, і цього разу — з характером. Колись вони вважалися суто чоловічим взуттям, але тепер стали головним трендом сезону весна-літо 2025. Модні бренди освіжили цю класику, зробивши її більш сучасною, зручною і універсальною.

У Vogue розповіли про це детальніше.

Читайте також:

Яке вишукане взуття в тренді цього року

Оксфорди з гострим носком — це елегантність із легким відтінком провокації. Loewe та Victoria Beckham пропонують моделі, які ідеально пасують до всього: від повітряних суконь до широких штанів чи асиметричних топів. Вони лаконічні, але з шармом, який робить їх чудовим вибором для будь-якої нагоди — чи то робочий день, чи вечірній вихід.

Оксфорди Victoria Beckham. Фото: Vogue

Гранж і строгість в одній парі

Якщо хочеться додати трохи бунтарського настрою, варто звернути увагу на оксфорди від Bally. Незвичні текстури, заклепки та контрастні деталі роблять їх справжнім модним акцентом. Бренд The Garment пропонує поєднувати їх із пальтами суворого крою або ніжними, легкими сукнями. Виходить стильний мікс строгості й жіночності.

Bally. Фото: Vogue

Ретро-шик із сучасними нотками

Любителі вінтажу точно оцінять оксфорди від Tommy Hilfiger. Натхненні 50-ми роками, вони мають елегантний вигляд завдяки поєднанню білого кольору з дерев’яною підошвою. Chanel пішли ще далі, оновивши трендові моделі 2010-х: чорний носок, масивні підбори та платформа роблять їх справжнім fashion-стейтментом.

Chanel. Фото: Vogue

Весна-літо 2025 — це час, коли класика змінює правила гри. Оксфорди вже не просто частина ділового гардероба, а стильний вибір для тих, хто цінує комфорт, свободу та індивідуальність.

Раніше ми писали про те про несподіваний хіт серед взуття, що буде актуальним цього сезону.

Також ми повідомляли, яка може бути альтернатива лоферам у 2025.