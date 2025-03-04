Самые модные оксфорды сезона 2025 — какие выбрать на весну-лето

Оксфорды весна-лето 2025 — самые модные модели сезона
Оксфорды возвращаются, и на этот раз — с характером. Когда-то они считались сугубо мужской обувью, но теперь стали главным трендом сезона весна-лето 2025. Модные бренды освежили эту классику, сделав ее более современной, удобной и универсальной.
В Vogue рассказали об этом подробнее.
Какая изысканная обувь в тренде в этом году
Оксфорды с острым носком — это элегантность с легким оттенком провокации. Loewe и Victoria Beckham предлагают модели, которые идеально подходят ко всему: от воздушных платьев до широких брюк или асимметричных топов. Они лаконичны, но с шармом, который делает их отличным выбором для любого случая — будь то рабочий день или вечерний выход.
Гранж и строгость в одной паре
Если хочется добавить немного бунтарского настроения, стоит обратить внимание на оксфорды от Bally. Необычные текстуры, заклепки и контрастные детали делают их настоящим модным акцентом. Бренд The Garment предлагает сочетать их с пальто строгого кроя или нежными, легкими платьями. Получается стильный микс строгости и женственности.
Ретро-шик с современными нотками
Любители винтажа точно оценят оксфорды от Tommy Hilfiger. Вдохновленные 50-ми годами, они выглядят элегантно благодаря сочетанию белого цвета с деревянной подошвой. Chanel пошли еще дальше, обновив трендовые модели 2010-х: черный носок, массивный каблук и платформа делают их настоящим fashion-стейтментом.
Весна-лето 2025 — это время, когда классика меняет правила игры. Оксфорды уже не просто часть делового гардероба, а стильный выбор для тех, кто ценит комфорт, свободу и индивидуальность.
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