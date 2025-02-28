Найстильніша альтернатива лоферам цією весною — мокасини 2025

Мокасини. Фото: Freepik

Мокасини повертаються у гардероби модників, і цього разу — з міським характером. Вони більше не асоціюються виключно з відпочинком на узбережжі чи яхтингом, як це було у 80-х. Тепер це взуття стало частиною концепції "тихої розкоші" — стилю, який базується на непомітній елегантності, якісних матеріалах і продуманому мінімалізмі.

Про це повідомляє Vogue.

Читайте також:

Які мокасини в тренді цього року

У весняно-літній колекції 2024 року Prada зробили ставку на вінтажну естетику та створили мокасини з ефектом зношеності. Це ніби взуття, що вже має історію, але водночас має неймовірний стильний вигляд. Подібний спосіб додає речам характеру та індивідуальності, а тому такі моделі швидко завоювали популярність.

Їх носять не лише шанувальники ретро-стилю, а й ті, хто любить змішувати класику з актуальними трендами. Бланка Міро та Марта Олдріні стали одними з перших, хто вивів ці мокасини на вулиці модних столиць, демонструючи їхню універсальність.

Мокасини. Фото: Vogue

Loewe у своїй весняно-літній колекції 2025 року також звернулися до цієї теми, запропонувавши мокасини у білому та темно-синьому кольорах. Це рішення ще раз підкреслює, що мода рухається в бік лаконічних, але виразних силуетів, які легко інтегруються у різні стилі.

Loewe. Фото: Vogue

Як ми бачимо, у 2025 році мокасини остаточно закріплюються в міському гардеробі, набуваючи нових можливостей для поєднання. Вони більше не сприймаються як суто класичне взуття — тепер їх можна носити не тільки зі звичними джинсами чи костюмними штанами, а й зі спідницями та навіть у поєднанні з трендовим стилем no pants. Останній залишається однією з головних тенденцій теплого сезону, і мокасини додають йому завершеності, роблячи образ менш провокаційним, але більш стильним.

Раніше ми писали про головний взуттєвий тренд Європи, що дійшов і до нас.

Також ми повідомляли, яка модель кросівок буде в топі цього року.