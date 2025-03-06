Как выбрать модные лоферы, которые подойдут ко всему этой весной

Девушка в стильных лоферах. Фото: Freepik

Собрать базовый гардероб кажется легкой задачей: достаточно выбрать вещи лаконичного кроя в спокойных оттенках, которые легко сочетаются между собой. Но ведь даже в базовом стиле не хочется выглядеть скучно, правда? Именно поэтому вместо привычных решений, таких как белая офисная рубашка или бежевый тренч, стоит обратить внимание на менее очевидные, но не менее универсальные альтернативы.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Лоферы — безусловный маст-хэв весны, но зачем выбирать классические черные, если можно заменить их на коричневые? Этот цвет уже несколько сезонов подряд удерживает лидерство среди дизайнеров и модниц всего мира, и, кажется, не планирует сдавать позиции. Глубокие оттенки кофе и горького шоколада подходят к любому гардеробу, а благородный коньячный или карамельный придадут образу теплоты и оригинальности.

Как выбрать идеальные коричневые лоферы

Первое правило при выборе лоферов — комфорт. Даже самая стильная пара не принесет радости, если в ней неудобно ходить. Лоферы созданы для того, чтобы стать компромиссом между элегантностью и удобством: они легко заменят каблуки, но при этом будут выглядеть стильно и элегантно.

Этой весной в тренде аккуратные модели на тонкой подошве — они постепенно вытесняют массивные варианты. Однако, если вам нравятся лоферы на толстой подошве, смело носите их! Они до сих пор остаются актуальными.

Коричневые лоферы. Фото из Instagram

С чем носить коричневые лоферы весной

Лоферы прекрасно впишутся в любой образ, особенно если выбрать модель без лишнего декора.

В офис : классический костюм или сочетание блузы с юбкой-карандашом.

: классический костюм или сочетание блузы с юбкой-карандашом. На каждый день : джинсы, свитшот, лонгслив или легкий кардиган.

: джинсы, свитшот, лонгслив или легкий кардиган. Для вечернего выхода: струящиеся платья и шелковые юбки.

Что касается цветовых комбинаций, то коричневый гармонично сочетается с темно-синим, зеленым, белым, а также с различными оттенками своего спектра — от светлого бежа до глубокого шоколада.

Коричневые лоферы в образе. Фото из Instagram

Поэтому пришло время выбрать свою идеальную пару! Коричневые лоферы добавят вашему гардеробу стильности, а образам — особого шарма.

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