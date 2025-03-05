Кросівки, які полюблять усі весною-2025 — ця модель знову в тренді

Дівчина в стильних кросівках. Фото: Freepik

Останні кілька сезонів adidas Samba та інші культові моделі здавалися незмінними фаворитами вуличної моди. Але цієї весни вони можуть поступитися місцем новим героям. Головні стритстайл-ікони вже роблять ставку на так звані "татові кросівки", і цього разу всі погляди прикуті до Asics.

Про це пише Vogue.

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Здається, що тренд на витончені, обтічні силуети, як у Puma Speedcats або колаборації New Balance x Miu Miu, мав би панувати й надалі. Але модники зробили інший вибір. Замість елегантності — масивність, замість мінімалізму — футуризм. Так на передній план вийшли Asics GEL-Kinetic Fluent та Asics GEL-Quantum Kinetic, особливо в чорних і коричневих відтінках.

Кросівки adidas Samba. Фото з Instagram

Що в них особливого

Ці кросівки ідеально поєднують ретро-естетику з сучасними технологіями. Вони мають незвичний вигляд, але не настільки, щоб ставати "дивиною". Саме тому модні інсайдери — від стритстайл-зірок до редакторів Vogue — обирають саме їх.

Кросівки. Фото з Instagram

Хто вже носить

Серед тих, хто приєднався до тренду, — Тімоті Шаламе та Кендрік Ламар. Шаламе завжди віддає перевагу нестандартним кросівкам, і Asics ідеально вписуються в його стиль. А Ламар взагалі відомий своєю любов'ю до зручного та водночас стильного взуття.

Чому варто придивитися

Якщо шукаєте щось стильне, зручне та водночас таке, що ще не набридло — ці Asics саме те. Вони не тиснуть ногу, дозволяють шкірі дихати та підходять як для активного дня в місті, так і для легких пробіжок. Здається, цієї весни це буде головний вибір тих, хто хоче поєднати комфорт і стиль.

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