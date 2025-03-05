Кроссовки, которые полюбят все весной-2025 — эта модель снова в тренде

Девушка в стильных кроссовках. Фото: Freepik

Последние несколько сезонов adidas Samba и другие культовые модели казались неизменными фаворитами уличной моды. Но этой весной они могут уступить место новым героям. Главные стритстайл-иконы уже делают ставку на так называемые "папины кроссовки", и на этот раз все взгляды прикованы к Asics.

Об этом пишет Vogue.

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Кажется, что тренд на изящные, обтекаемые силуэты, как у Puma Speedcats или коллаборации New Balance x Miu Miu, должен был бы господствовать и дальше. Но модники сделали другой выбор. Вместо элегантности — массивность, вместо минимализма — футуризм. Так на передний план вышли Asics GEL-Kinetic Fluent и Asics GEL-Quantum Kinetic, особенно в черных и коричневых оттенках.

Кроссовки adidas Samba. Фото из Instagram

Что в них особенного

Эти кроссовки идеально сочетают ретро-эстетику с современными технологиями. Они выглядят необычно, но не настолько, чтобы становиться "диковинкой". Именно поэтому модные инсайдеры — от стритстайл-звезд до редакторов Vogue — выбирают именно их.

Кроссовки. Фото из Instagram

Кто уже носит

Среди тех, кто присоединился к тренду, — Тимоти Шаламе и Кендрик Ламар. Шаламе всегда предпочитает нестандартные кроссовки, и Asics идеально вписываются в его стиль. А Ламар вообще известен своей любовью к удобной и одновременно стильной обуви.

Почему стоит присмотреться

Если ищете что-то стильное, удобное и одновременно такое, что еще не надоело — Asics именно то. Они не давят ногу, позволяют коже дышать и подходят как для активного дня в городе, так и для легких пробежек. Кажется, этой весной это будет главный выбор тех, кто хочет совместить комфорт и стиль.

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