Кросівки, які всі шукатимуть навесні 2025 — модний топ

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Мода постійно змінюється, але деякі тенденції залишаються надовго. Кросівки вже давно вийшли за межі спортивного стилю та стали важливою частиною повсякденного гардероба. Цієї весни головним трендом стане витонченість та мінімалізм. Якщо раніше акцент був на масивних підошвах і об’ємних силуетах, то тепер усе більше брендів роблять ставку на вузькі моделі з тонкою підошвою.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У чому особливість тренду

Тонкі кросівки максимально повторюють форму ноги, створюючи акуратний і легкий силует. Вони позбавлені грубих елементів і чимось нагадують балетки, але при цьому залишаються комфортними для щоденного носіння. Підошва має мінімальну амортизацію, що дає відчуття природного контакту з поверхнею.

Вузькі кросівки. Фото з Instagram

З чим носити вузькі кросівки

Цей тренд ідеально вписується в сучасний діловий та кежуал-стиль. Універсальність — одна з головних переваг таких моделей, адже вони гармонійно поєднуються з:

класичними штанами та костюмами — додають легкості строгому образу;

— додають легкості строгому образу; сукнями та спідницями — створюють баланс між жіночністю та комфортом;

— створюють баланс між жіночністю та комфортом; денимом — вузькі кросівки мають чудовий вигляд з джинсами-скінні або укороченими моделями.

Щоб зробити образ цікавішим, можна обрати яскраві кольори — червоний, зелений, блакитний або ж пастельні відтінки. Вони гармонійний мають вигляд у поєднанні з базовими нейтральними речами, додаючи стилю індивідуальності.

Кросівки в образі. Фото з Instagram

Чому варто спробувати

Елегантність і комфорт – взуття має стильний вигляд, але водночас не сковує рухів. Універсальність — підходить як для роботи, так і для прогулянок чи подорожей. Легкість у догляді — більшість моделей виготовлені з матеріалів, що легко чистяться.

Весна 2025 року диктує нові правила — мінімалізм, витонченість та практичність у кожній деталі. Якщо хочеться освіжити гардероб і додати йому актуальності, вузькі кросівки на тонкій підошві стануть чудовим вибором.

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