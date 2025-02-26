Кроссовки, которые все будут искать весной 2025 — модный топ

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Мода постоянно меняется, но некоторые тенденции остаются надолго. Кроссовки уже давно вышли за пределы спортивного стиля и стали важной частью повседневного гардероба. Этой весной главным трендом станет утонченность и минимализм. Если раньше акцент был на массивных подошвах и объемных силуэтах, то теперь все больше брендов делают ставку на узкие модели с тонкой подошвой.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В чем особенность тренда

Тонкие кроссовки максимально повторяют форму ноги, создавая аккуратный и легкий силуэт. Они лишены грубых элементов и выглядят почти как балетки, но при этом остаются комфортными для ежедневного ношения. Подошва имеет минимальную амортизацию, что дает ощущение естественного контакта с поверхностью.

Узкие кроссовки. Фото из Instagram

С чем носить узкие кроссовки

Этот тренд идеально вписывается в современный деловой и кэжуал стиль. Универсальность — одно из главных преимуществ таких моделей, ведь они гармонично сочетаются с:

классическими брюками и костюмами — добавляют легкости строгому образу;

— добавляют легкости строгому образу; платьями и юбками — создают баланс между женственностью и комфортом;

— создают баланс между женственностью и комфортом; денимом — узкие кроссовки отлично смотрятся с джинсами-скинни или укороченными моделями.

Чтобы сделать образ интересным, можно выбрать яркие цвета — красный, зеленый, голубой или пастельные оттенки. Они гармонично смотрятся в сочетании с базовыми нейтральными вещами, добавляя стилю индивидуальности.

Кроссовки в образе. Фото из Instagram

Почему стоит попробовать

Элегантность и комфорт — обувь выглядит стильно, но при этом не сковывает движений. Универсальность — подходит как для работы, так и для прогулок или путешествий. Легкость в уходе — большинство моделей изготовлены из материалов, которые легко чистятся.

Весна 2025 года диктует новые правила — минимализм, изящество и практичность в каждой детали. Если хочется освежить гардероб и добавить ему актуальности, узкие кроссовки на тонкой подошве станут отличным выбором.

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