Найзручніше взуття 2025 — готельні капці в тренді

Готельні капці — несподіваний взуттєвий хіт 2025 року
Що може бути більш розкішним і водночас зручним, ніж готельні капці? Дизайнери вже давно помітили їхній потенціал і адаптували у вуличну моду, створюючи стильні шльопанці, які чудово вписуються в повсякденний гардероб. Минулої осені Miu Miu першими запропонували варіант зі шкіри з помітним логотипом, а The Row перетворили їх на фірмовий елемент, поєднуючи з об'ємним одягом у нейтральних відтінках.
У Vogue розповіли про це детальніше.
Чому це взуття крутіше за балетки
Якщо торік усі носили балетки, то зараз на їхнє місце прийшли капці. Вони додають образу невимушеності, але при цьому залишаються стильними. Їх легко поєднувати з довгими сукнями, широкими штанами чи навіть класичними костюмами — виходить елегантно, але не надто офіційно. А головне — вони універсальні: підходять як для прогулянок, так і для офісу.
Які моделі зараз у тренді
Вибір величезний! Мінімалістичні атласні моделі від The Row та Loro Piana, затишні хутряні варіанти від Totême, класичні шкіряні від Proenza Schouler і Bottega Veneta — кожен знайде щось своє. Наразі їх модно носити зі шкарпетками, а ближче до весни — просто ковзнути в них босоніж.
Як носити капці, щоб мати стильний вигляд
Зі спортивним одягом
Спробуйте поєднати об’ємний анорак, сукню міді та мінімалістичні атласні капці. Додайте вишукані аксесуари — і ваш образ буде одночасно стильним та комфортним.
Чорний тотал-лук
Монохром завжди має ефектний вигляд, якщо правильно підібрати текстури. Наприклад, вовняний кейп, об’ємні бермуди, масивний кулон і шовкові мюлі — ідеальне поєднання.
Мінімалістична багатошаровість
Максісукня з трикотажу — чудова база для складних образів. Додайте светр, накиньте його на плечі, зверху – шкіряний тренч. А щоб усе мало гармонійний вигляд, завершіть образ лаконічними шкіряними капцями.
Світлі відтінки
Оксамитові або атласні капці чорного кольору — класика, але варіант у відтінку слонової кістки виглядає ще розкішніше. Поєднайте їх із кашеміровим светром і світлою сумкою — результат вразить.
З джинсами
Замініть звичні лофери чи черевики на хутряні капці. Додайте жакет із китайськими ґудзиками, капелюшок у стилі 90-х та замшеву сумочку – буде мати дуже сучасний вигляд.
З костюмом
Несподівано, але капці чудово підходять і до офісного стилю. Вузька спідниця, структурований жакет і елегантний клатч — і ваш образ легко трансформується з робочого в вечірній.
Капці — це про комфорт, стиль і свободу від правил. Вони чудово вписуються в сучасний гардероб, додаючи легкості навіть у найсуворіші образи. Головне — знайти свою ідеальну пару.
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