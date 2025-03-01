Найзручніше взуття 2025 — готельні капці в тренді

Жінка в стильному взутті. Фото: Freepik

Що може бути більш розкішним і водночас зручним, ніж готельні капці? Дизайнери вже давно помітили їхній потенціал і адаптували у вуличну моду, створюючи стильні шльопанці, які чудово вписуються в повсякденний гардероб. Минулої осені Miu Miu першими запропонували варіант зі шкіри з помітним логотипом, а The Row перетворили їх на фірмовий елемент, поєднуючи з об'ємним одягом у нейтральних відтінках.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Якщо торік усі носили балетки, то зараз на їхнє місце прийшли капці. Вони додають образу невимушеності, але при цьому залишаються стильними. Їх легко поєднувати з довгими сукнями, широкими штанами чи навіть класичними костюмами — виходить елегантно, але не надто офіційно. А головне — вони універсальні: підходять як для прогулянок, так і для офісу.

Які моделі зараз у тренді

Вибір величезний! Мінімалістичні атласні моделі від The Row та Loro Piana, затишні хутряні варіанти від Totême, класичні шкіряні від Proenza Schouler і Bottega Veneta — кожен знайде щось своє. Наразі їх модно носити зі шкарпетками, а ближче до весни — просто ковзнути в них босоніж.

THE ROW. Фото: Vogue

Як носити капці, щоб мати стильний вигляд

Зі спортивним одягом

Спробуйте поєднати об’ємний анорак, сукню міді та мінімалістичні атласні капці. Додайте вишукані аксесуари — і ваш образ буде одночасно стильним та комфортним.

Чорний тотал-лук

Монохром завжди має ефектний вигляд, якщо правильно підібрати текстури. Наприклад, вовняний кейп, об’ємні бермуди, масивний кулон і шовкові мюлі — ідеальне поєднання.

Мінімалістична багатошаровість

Максісукня з трикотажу — чудова база для складних образів. Додайте светр, накиньте його на плечі, зверху – шкіряний тренч. А щоб усе мало гармонійний вигляд, завершіть образ лаконічними шкіряними капцями.

Світлі відтінки

Оксамитові або атласні капці чорного кольору — класика, але варіант у відтінку слонової кістки виглядає ще розкішніше. Поєднайте їх із кашеміровим светром і світлою сумкою — результат вразить.

З джинсами

Замініть звичні лофери чи черевики на хутряні капці. Додайте жакет із китайськими ґудзиками, капелюшок у стилі 90-х та замшеву сумочку – буде мати дуже сучасний вигляд.

З костюмом

Несподівано, але капці чудово підходять і до офісного стилю. Вузька спідниця, структурований жакет і елегантний клатч — і ваш образ легко трансформується з робочого в вечірній.

Капці — це про комфорт, стиль і свободу від правил. Вони чудово вписуються в сучасний гардероб, додаючи легкості навіть у найсуворіші образи. Головне — знайти свою ідеальну пару.

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