Самая удобная обувь 2025 — гостиничные тапочки в тренде

Гостиничные тапочки — неожиданный обувной хит 2025 года
Что может быть более роскошным и одновременно удобным, чем гостиничные тапочки? Дизайнеры уже давно заметили их потенциал и адаптировали в уличную моду, создавая стильные шлепанцы, которые отлично вписываются в повседневный гардероб. Так, прошлой осенью Miu Miu первыми предложили вариант из кожи с заметным логотипом, а The Row превратили их в фирменный элемент, сочетая с объемной одеждой в нейтральных оттенках.
В Vogue рассказали об этом подробнее.
Почему эта обувь круче балеток
Если в прошлом году все носили балетки, то сейчас на их место пришли тапочки. Они добавляют образу непринужденности, но при этом остаются стильными. Их легко сочетать с длинными платьями, широкими брюками или даже классическими костюмами — получается элегантно, но не слишком официально. А главное — они универсальны: подходят как для прогулок, так и для офиса.
Какие модели сейчас в тренде
Выбор огромный! Минималистичные атласные модели от The Row и Loro Piana, уютные меховые варианты от Totême, классические кожаные от Proenza Schouler и Bottega Veneta — каждый найдет что-то свое. Сейчас их модно носить с носками, а ближе к весне — просто скользить в них босиком.
Как носить тапочки, чтобы выглядеть стильно
Со спортивной одеждой
Попробуйте совместить объемный анорак, платье миди и минималистичные атласные тапочки. Добавьте изысканные аксессуары — и ваш образ будет одновременно стильным и комфортным.
Черный тотал-лук
Монохром всегда выглядит эффектно, если правильно подобрать текстуры. Например, шерстяной кейп, объемные бермуды, массивный кулон и шелковые мюли — идеальное сочетание.
Минималистичная многослойность
Макси-платье из трикотажа — отличная база для сложных образов. Добавьте свитер, накиньте его на плечи, сверху — кожаный тренч. А чтобы все выглядело гармонично, завершите образ лаконичными кожаными тапочками.
Светлые оттенки
Бархатные или атласные тапочки черного цвета — классика, но вариант в оттенке слоновой кости выглядит еще роскошнее. Сочетайте их с кашемировым свитером и светлой сумкой — результат впечатлит.
С джинсами
Замените привычные лоферы или ботинки на меховые тапочки. Добавьте жакет с китайскими пуговицами, шляпку в стиле 90-х и замшевую сумочку — будет выглядеть очень современно.
С костюмом
Неожиданно, но тапочки отлично подходят и к офисному стилю. Узкая юбка, структурированный жакет и элегантный клатч — и ваш образ легко трансформируется из рабочего в вечерний.
Тапочки — это про комфорт, стиль и свободу от правил. Они отлично вписываются в современный гардероб, добавляя легкости даже в самые строгие образы. Главное — найти свою идеальную пару.
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