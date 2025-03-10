Лучшая обувь под джинсы - выбор стилистов - выбор стилистов

Джинсы и обувь. Фото: Freepik

Весна уже близко — а это значит, что пришло время освежить образы с любимыми джинсами. Но согласитесь: чтобы выглядеть стильно и не испортить деним в весеннюю слякоть, важно правильно подобрать обувь.

Новини.LIVE собрали самые актуальные пары, которые сделают любой джинсовый аутфит еще круче и практичнее.

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Казаки — дух Дикого Запада в большом городе

Мода на вестерн никуда не исчезает, а значит — кожаные сапоги-казаки снова на пике. Идеально дополняют джинсы — как узкие, так и широкие. Если выбираете высокие казаки, заправляйте брюки внутрь — это выглядит эффектно. А низкие модели отлично сочетаются с широкими или свободными джинсами.

Казаки. Фото из Instagram

Лоферы — когда хочется элегантности

Если ищете обувь, которая добавит сдержанности даже простому дениму — выбирайте лоферы на тонкой подошве. В паре с прямыми джинсами они создают атмосферу стиля old money. Подверните штанины, чтобы они не касались грязи, и смело добавляйте пальто или свитер — будет очень кстати. Классика — темная кожа, она всегда работает на долгую перспективу.

Лоферы. Фото из Instagram

Ботильоны с острым носком

Идеальны для вечера или когда просто хочется выглядеть изящно. Острый мыс добавляет образу элегантности, а каблук — хоть небольшой, хоть блочный — подчеркивает фигуру. Джинсы? Подойдут любые, главное — не прячьте обувь под ними, пусть она будет главным героем аутфита.

Ботильоны с острым носком. Фото из Instagram

Спортивные кроссовки

Давно уже не только для зала. В 2025-м кроссовки отлично дружат с джинсами — прямыми, объемными или обтягивающими. Ищите модели с подошвой потолще, чтобы не набрать грязи по дороге. Такой лук выглядит расслабленно, но в то же время современно.

Спортивная обувь. Фото из Instagram

Челси — универсальный вариант на каждый день

Весна без челси — это как кофе без аромата. Удобные, стильные и всегда в тему. Их подошва — настоящий спаситель от мокрого асфальта. Хорошо сочетаются с любыми джинсами — от mom-форм до классических. Темные цвета выглядят благородно и легко вписываются в гардероб.

Челси. Фото из Instagram

Весной хочется легкости, но и о практичности забывать не стоит. Выбирайте обувь, которая не только красиво выглядит, но и поможет вашим джинсам оставаться чистыми даже в самый непредсказуемый день.

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