Лучшая обувь под джинсы - выбор стилистов - выбор стилистов

С какой обувью носить джинсы весной-2025
Весна уже близко — а это значит, что пришло время освежить образы с любимыми джинсами. Но согласитесь: чтобы выглядеть стильно и не испортить деним в весеннюю слякоть, важно правильно подобрать обувь.
Новини.LIVE собрали самые актуальные пары, которые сделают любой джинсовый аутфит еще круче и практичнее.
Какую обувь носить под джинсы в 2025 году
Казаки — дух Дикого Запада в большом городе
Мода на вестерн никуда не исчезает, а значит — кожаные сапоги-казаки снова на пике. Идеально дополняют джинсы — как узкие, так и широкие. Если выбираете высокие казаки, заправляйте брюки внутрь — это выглядит эффектно. А низкие модели отлично сочетаются с широкими или свободными джинсами.
Лоферы — когда хочется элегантности
Если ищете обувь, которая добавит сдержанности даже простому дениму — выбирайте лоферы на тонкой подошве. В паре с прямыми джинсами они создают атмосферу стиля old money. Подверните штанины, чтобы они не касались грязи, и смело добавляйте пальто или свитер — будет очень кстати. Классика — темная кожа, она всегда работает на долгую перспективу.
Ботильоны с острым носком
Идеальны для вечера или когда просто хочется выглядеть изящно. Острый мыс добавляет образу элегантности, а каблук — хоть небольшой, хоть блочный — подчеркивает фигуру. Джинсы? Подойдут любые, главное — не прячьте обувь под ними, пусть она будет главным героем аутфита.
Спортивные кроссовки
Давно уже не только для зала. В 2025-м кроссовки отлично дружат с джинсами — прямыми, объемными или обтягивающими. Ищите модели с подошвой потолще, чтобы не набрать грязи по дороге. Такой лук выглядит расслабленно, но в то же время современно.
Челси — универсальный вариант на каждый день
Весна без челси — это как кофе без аромата. Удобные, стильные и всегда в тему. Их подошва — настоящий спаситель от мокрого асфальта. Хорошо сочетаются с любыми джинсами — от mom-форм до классических. Темные цвета выглядят благородно и легко вписываются в гардероб.
Весной хочется легкости, но и о практичности забывать не стоит. Выбирайте обувь, которая не только красиво выглядит, но и поможет вашим джинсам оставаться чистыми даже в самый непредсказуемый день.
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