Фасоны джинсов из 90-х, которые стали снова актуальными

Джинсы 90-х вернулись — какие фасоны в топе этой весной
Кажется, мода действительно умеет возвращаться. То, что мы видели в фильмах 90-х или на старых фото из семейного архива, сегодня снова становится актуальным. Джинсы из той эпохи — настоящий хит. И не просто из ностальгии — они круто выглядят и хорошо вписываются в современные образы.
Поэтому если хочется немного стиля "как в молодости мамы", Новини.LIVE расскажет, на какие фасоны стоит обратить внимание.
Трендовые модели джинсов 2025 года
Низкая посадка
Да, они вернулись! Хотя некоторые до сих пор сомневаются, снова ли носить джинсы на бедрах, модные тренды говорят "да". Лучше всего сочетаются с короткими топами или оверсайз-пиджаками. А если не хотите слишком экстремального варианта — обратите внимание на среднюю посадку. Комфортно и все еще в стиле 90-х.
Бегги — свобода в каждом движении
Широкие джинсы, которые сидят свободно и не сковывают движений — классика улиц 90-х. Сейчас они снова на пике популярности. Лучше всего носить с короткими топами, объемными свитерами или даже простым худи. А еще к ним подходят большие кроссовки. Хотите подчеркнуть талию — добавьте ремень. Хотите расслабленный образ — оставьте как есть.
Прямые с высокой талией
Такие джинсы — настоящая палочка-выручалочка. Они подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги, а еще подходят почти ко всему. С футболкой, жакетом, лоферами или кедами — выглядят модно и просто одновременно.
Клеш
Расклешенные джинсы снова на волне популярности. Они делают фигуру визуально изящнее и добавляют движения. Особенно хорошо смотрятся с обувью на платформе, ботильонами и свитерами с широкими рукавами.
Если хотите попасть точно в стиль 90-х — ищите клеш от бедра.
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