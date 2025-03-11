Фасоны джинсов из 90-х, которые стали снова актуальными

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Кажется, мода действительно умеет возвращаться. То, что мы видели в фильмах 90-х или на старых фото из семейного архива, сегодня снова становится актуальным. Джинсы из той эпохи — настоящий хит. И не просто из ностальгии — они круто выглядят и хорошо вписываются в современные образы.

Поэтому если хочется немного стиля "как в молодости мамы", Новини.LIVE расскажет, на какие фасоны стоит обратить внимание.

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Низкая посадка

Да, они вернулись! Хотя некоторые до сих пор сомневаются, снова ли носить джинсы на бедрах, модные тренды говорят "да". Лучше всего сочетаются с короткими топами или оверсайз-пиджаками. А если не хотите слишком экстремального варианта — обратите внимание на среднюю посадку. Комфортно и все еще в стиле 90-х.

Низкая посадка. Фото из Instagram

Бегги — свобода в каждом движении

Широкие джинсы, которые сидят свободно и не сковывают движений — классика улиц 90-х. Сейчас они снова на пике популярности. Лучше всего носить с короткими топами, объемными свитерами или даже простым худи. А еще к ним подходят большие кроссовки. Хотите подчеркнуть талию — добавьте ремень. Хотите расслабленный образ — оставьте как есть.

Бегги. Фото из Instagram

Прямые с высокой талией

Такие джинсы — настоящая палочка-выручалочка. Они подчеркивают фигуру, визуально удлиняют ноги, а еще подходят почти ко всему. С футболкой, жакетом, лоферами или кедами — выглядят модно и просто одновременно.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Клеш

Расклешенные джинсы снова на волне популярности. Они делают фигуру визуально изящнее и добавляют движения. Особенно хорошо смотрятся с обувью на платформе, ботильонами и свитерами с широкими рукавами.

Клеш. Фото из Instagram

Если хотите попасть точно в стиль 90-х — ищите клеш от бедра.

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