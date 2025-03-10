Модні джинси весни-2025 — bootcut чи кльош

Стильне взуття з джинсами. Фото: Freepik

Ще нещодавно джинси широкого крою wide leg були на піку популярності — їх обожнювали всі, хто хоч трохи цікавиться модою. Але все змінюється. У 2025 році головними героями гардероба знову стають джинси в стилі 70-х. Так-так, ті самі — з легким присмаком хіпі та диско. Найбільше уваги зараз прикуто до моделей bootcut та кльош. Їх часто плутають, хоча між ними є помітна різниця.

Новини.LIVE розповість, чим вони відрізняються, як вибрати саме свої — і з чим носити цього сезону.

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Джинси кльош — трохи драми в образі

Кльош — це ті самі джинси, які починають розширюватися від коліна донизу. Ефект — просто вау: ноги здаються довшими, силует — стрункішим. Посадка може бути будь-яка: кому до душі низька талія, а кому — висока. Але якщо хочеться візуально витягнути фігуру — краще обирати завищений варіант.

Ідеальні компаньйони до кльошу — взуття на підборах. Наприклад, ботильйони, чобітки в стилі вестерн або класичні туфлі. А якщо хочеться трохи пограти з образом — спробуйте підкотити низ штанин. Ще одна цікава деталь — необроблені краї. Вони додають легку нотку розслабленості.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Щодо "верху" — краще щось обтисле: водолазка, жакет по фігурі чи сорочка. Так силует не втрачає баланс. Хочеться ретро-настрою? Додайте блузу з рюшами або замшевий піджак. А сучасніші варіанти — це світшоти та об’ємні светри, тільки обережно з довжиною, щоб не вкорочувати ноги візуально. Ідеальне завершення — куртка з бахромою або м’який бомбер.

Bootcut — універсальний варіант на кожен день

А от джинси bootcut — це більш стримана версія. Розширення тут починається трохи нижче коліна і дуже плавне. Тому образ має спокійніший вигляд, але фігура все одно подовжується. Ці джинси зручні й практичні — їх легко носити з будь-яким взуттям: кросівки, туфлі, чоботи — усе пасує.

До речі, у класичних моделях були навіть розрізи внизу — щоб легко одягати поверх чобіт. Зараз дизайнери вже граються з варіаціями: можна знайти та без розрізів, і з ними. Головне — звертайте увагу на довжину. Надто довгі джинси будуть заважати, а ідеальний варіант — коли штанини трохи прикривають взуття, але не волочаться по землі.

Джинси bootcut. Фото з Instagram

Bootcut добре поєднується з будь-яким "верхом". Хочете щось просте — беріть базову футболку, сорочку або джемпер. Хочете трохи гламуру — додавайте шовкову блузу або модель з напівпрозорої тканини. Можна додати акцент — ремінь у ковбойському стилі чи масивне намисто. А взуття — за вашим настроєм.

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