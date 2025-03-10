Модные джинсы весны-2025 — bootcut или клеш

Стильная обувь с джинсами. Фото: Freepik

Еще недавно джинсы широкого кроя wide leg были на пике популярности — их обожали все, кто хоть немного интересуется модой. Но все меняется. В 2025 году главными героями гардероба снова становятся джинсы в стиле 70-х. Да-да, те самые — с легким привкусом хиппи и диско. Больше всего внимания сейчас приковано к моделям bootcut и клеш. Их часто путают, хотя между ними есть заметная разница.

Новини.LIVE расскажет, чем они отличаются, как выбрать именно свои — и с чем носить в этом сезоне.

Читайте также:

Джинсы клеш — немного драмы в образе

Клеш — это те самые джинсы, которые начинают расширяться от колена книзу. Эффект — просто вау: ноги кажутся длиннее, силуэт — стройнее. Посадка может быть любая: кому по душе низкая талия, а кому — высокая. Но если хочется визуально вытянуть фигуру — лучше выбирать завышенный вариант.

Идеальные компаньоны к клешу — обувь на каблуке. Например, ботильоны, сапожки в стиле вестерн или классические туфли. А если хочется немного поиграть с образом — попробуйте подкатить низ штанин. Еще одна интересная деталь — необработанные края. Они добавляют легкую нотку расслабленности.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Что касается "верха" — лучше что-то облегающее: водолазка, жакет по фигуре или рубашка. Так силуэт не теряет баланс. Хочется ретро-настроения? Добавьте блузу с рюшами или замшевый пиджак. А более современные варианты — это свитшоты и объемные свитера, только осторожно с длиной, чтобы не укорачивать ноги визуально. Идеальное завершение — куртка с бахромой или мягкий бомбер.

Bootcut — универсальный вариант на каждый день

А вот джинсы bootcut — это более сдержанная версия. Расширение здесь начинается чуть ниже колена и очень плавное. Поэтому образ выглядит спокойнее, но фигура все равно удлиняется. Эти джинсы удобны и практичны — их легко носить с любой обувью: кроссовки, туфли, сапоги — все подходит.

Кстати, в классических моделях были даже разрезы внизу — чтобы легко надевать поверх сапог. Сейчас дизайнеры уже играют с вариациями: можно найти и без разрезов, и с ними. Главное — обращайте внимание на длину. Слишком длинные джинсы будут мешать, а идеальный вариант — когда штанины немного прикрывают обувь, но не волочатся по земле.

Джинсы bootcut. Фото из Instagram

Bootcut хорошо сочетается с любым "верхом". Хотите что-то простое — берите базовую футболку, рубашку или джемпер. Хотите немного гламура — добавляйте шелковую блузу или модель из полупрозрачной ткани. Можно добавить акцент — ремень в ковбойском стиле или массивное ожерелье. А обувь — по вашему настроению.

Ранее мы писали, какая обувь лучше всего подходит к джинсам.

Также мы сообщали, какие джинсы предлагает носить весной Даша Квиткова.