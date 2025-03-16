Идеальные белые джинсы для весны-2025 — как создать модный образ

Штаны. Фото: Freepik

Белые джинсы — это как белая футболка: всегда уместно, всегда стильно. В 2025-м они снова на пике популярности, и это неудивительно. Весна — идеальное время, чтобы достать из шкафа светлые вещи. В том числе и белые джинсы.

Новини.LIVE расскажет, с чем их сочетать.

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Белые джинсы и замшевая куртка

Это сочетание выглядит очень гармонично. Особенно, если куртка — карамельного или песочного цвета. Добавьте бахрому, немного бохо-атмосферы, и получите стиль, будто с подиума. Джинсы можно взять свободного кроя или легкое клеш. К этому образу подойдут босоножки на танкетке и сумка в тон куртке.

Замшевая куртка из замши. Фото из Instagram

Белые джинсы и белая рубашка

Белая рубашка — это вещь, которая работает всегда. Но в 2025-м лучше выбирать рубашки с четким кроем. Вместе с узкими белыми джинсами выглядит очень современно. Добавьте лоферы или туфли на невысоком каблуке — и готово. Хоть в офис, хоть на свидание. А еще можно подчеркнуть талию стильным ремнем.

Белые джинсы и кожаная куртка

Хотите образ с характером? Комбинируйте белые джинсы с кожаной курткой — классической черной или теплой верблюжьей. Под куртку — простая футболка, а сверху — яркая сумка или аксессуар, чтобы добавить немного "огня". В таком луке хочется гулять по городу и ловить восхищенные взгляды.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

Белые джинсы и пиджак

Когда хочется выглядеть собранно, но не слишком официально, сочетайте белые джинсы с черным пиджаком. Этот дуэт выглядит стильно и днем, и вечером. Обувь — балетки, мокасины или кроссовки. А если добавить аксессуар вроде ленты или сумочки в пастельных тонах — образ станет еще более легким и женственным.

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