Скинни-джинсы снова в моде — как повторить образ Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом. Фото: скриншот видео

Скинни-джинсы снова в центре внимания — и на этот раз с совершенно новым настроением. Если еще несколько лет назад их носили с кедами или тяжелыми сапогами, то весной 2025 года все изменилось. Теперь главная обувь к скинни — это элегантные лодочки и туфли на каблуке. Да, именно те, что сразу добавляют образу изящества и немного драматизма.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Скинни-джинсы в образе выглядят стильно

Современные дизайнерские коллекции весна-лето 2025 сделали акцент именно на таком сочетании — темные скинни-джинсы плюс высокие каблуки. Loewe, Diesel и Mugler показали, что узкие джинсы вполне могут выглядеть роскошно, если добавить шпильки или пип-тоу. И звезды уже подхватили эту волну. Например, Габриетт — модель и фудблогер — появилась на GQ Awards в черных скинни-джинсах, блестящем бюстье и ультравысоких туфлях.

Образ выглядел эффектно, и четко намекал на эпоху, когда скинни и каблуки были в каждой модной хронике.

Габриетт, 2025 год. Фото: Vogue

Это сразу напоминает стиль Виктории Бекхэм. Она всегда знала, как носить узкие джинсы так, чтобы выглядеть безупречно. Ее формула еще с 2000-х: облегающие скинни, лаконичные топы, приталенные блейзеры и обязательно — каблуки. Она даже признавалась, что в плоской обуви не может сконцентрироваться.

В 2007 она поразила всех своим образом на модном показе — скинни и остроносые красные туфли. А на улицах Нью-Йорка ее часто видели в лодочках с заклепками — всегда с идеальным стилем.

Виктория Бекхэм, 2007. Фото: Vogue

Теперь этот стиль вернулся — и самое время попробовать его по-новому. Скинни-джинсы в 2025 — это не просто старая тенденция, а ее современное прочтение. Добавьте изящные каблуки, легкий верх или структурированный жакет — и вы уже в тренде. Не бойтесь вдохновляться эстетикой 2000-х — главное, адаптировать ее под сегодняшний ритм жизни.

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