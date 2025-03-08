Джей Ло у трендовому кольорі 2025 року — як повторити образ

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Щороку Pantone визначає головний відтінок, який диктуватиме тренди в моді, дизайні та б’юті-індустрії. У 2025-му цю роль отримав mocha mousse — теплий, оксамитовий коричневий, що нагадує мікс шоколаду, какао та свіжозвареної кави. Це колір спокою, впевненості та елегантності, який дарує відчуття комфорту, але водночас має розкішний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Mocha mousse уже встиг підкорити модний світ — його обирають дизайнери для колекцій, інфлюенсери для стильних образів, а знаменитості для важливих виходів. Наприклад, Дженніфер Лопес з’явилася в Дубаї в костюмі від Saint Laurent саме цього відтінку — оверсайз-брючний комплект мав одночасно стриманий і ефектний вигляд.

Стильний образ від Джей Ло. Фото з Instagram

Це доказ того, що mocha mousse легко адаптується до будь-якого стилю — його можна носити як у строгих класичних луках, так і в розслаблених casual-образах.

Костюм у трендовому кольорі. Фото з Instagram

Що робить mocha mousse особливим

Його універсальність. Він чудово поєднується з базовими кольорами — чорним, білим, сірим та бежевим, а також із більш насиченими відтінками, як-от бордовий, смарагдовий або ніжний лавандовий. Брючний костюм у цьому кольорі — це стильний мастхев, який можна доповнити масивними сережками, сумкою шоколадного відтінку або взуттям у тон.

Окрім одягу, mocha mousse активно заходить у б’юті-тренди. Макіяж у теплих коричневих тонах додає виразності очам, а карамельно-кавові відтінки в манікюрі мають елегантний та дорогий вигляд. Навіть фарбування волосся у м’які шоколадні відтінки стане гарним вибором для тих, хто хоче освіжити образ без радикальних змін.

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