Манікюр у стилі Дженніфер Лопес — головний хіт весни-2025

Дженніфер Лопес. Фото: Instagram.com/jlo

Недавній манікюр Дженніфер Лопес — справжній витвір мистецтва, який створив знаменитий майстер Том Бачик. Він поєднав два головні тренди: ніжні крильця метелика та сяючі кристали, що нагадують розсипані діаманти. Такий дизайн не лише підкреслив концертний образ зірки, а й одразу став предметом захоплення серед модниць.

Про це пише Cosmopolitan.

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Метелики та кристали — головний тренд у манікюрі

Дизайн у стилі butterfly nails вже кілька сезонів залишається фаворитом серед модниць. Метелики символізують легкість, перетворення та витонченість. У поєднанні з кристалами цей манікюр має розкішний вигляд, наче нігті вкриті чарівним пилком. Гра світла на сяючих камінцях створює ефект дорогоцінного аксесуара, який не потребує додаткових прикрас.

Цей стиль — ідеальний вибір не лише для весни та літа, а й для особливих подій, вечірніх виходів або просто моментів, коли хочеться відчути себе справжньою зіркою.

Метелики в дизайні манікюра. Фото з Instagram

Як зробити нейл-дизайн ще ефектнішим

Хромовий ефект — нанесення хромової пудри зробить крильця метелика ще реалістичнішими. Світло відбиватиметься від перламутрової поверхні, створюючи ілюзію справжніх метеликів на нігтях.

Магнітний лак (cat eye) — завдяки спеціальним частинкам у покритті можна створити ефект глибини. Малюнок має такий вигляд, ніби він рухається разом із нахилом руки, що додає магічної привабливості.

Глітер — переливчасті блискітки або дрібні глітерні пластівці створять сяючий ефект, який нагадує мерехтіння сонячних променів на поверхні води. Чудовий варіант для тих, хто любить блиск у кожній деталі.

Кристали та 3D-декор — невеликі стрази або перлинки надають дизайну об’ємності. Вони імітують краплі роси на крильцях метелика, роблячи манікюр ще більш витонченим.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Нейл-дизайн Джей Ло вже став натхненням для багатьох шанувальників моди, і це лише початок. Якщо хочеться спробувати щось подібне, варто зберегти ці ідеї та додати власні унікальні деталі.

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