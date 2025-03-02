Манікюр на березень 2025 — ідеальні відтінки, що молодять

Ідеальний манікюр на березень — кольори, що молодять
Весна — час оновлення у всьому, і манікюр не виняток. Після довгих зимових місяців хочеться додати більше кольору та свіжості. Цьогорічні тренди пропонують як ніжну класику, так і сміливі відтінки, що зроблять образ стильним і виразним.
Новини.LIVE розповість про трендові кольори цього року.
Який манікюр зробити у березні, щоб мати стильний вигляд
Платиновий хром
Металеві відтінки не здають позицій, а платиновий хром — це вершина розкоші та футуризму. Дзеркальний ефект робить манікюр помітним і стильним. Чудово поєднується з будь-яким образом — від ділового до вечірнього.
Сонячний апельсин
Яскравий, теплий і життєрадісний — цей відтінок помаранчевого дарує відчуття весни, пробудження і позитиву. Він не тільки має ефектний вигляд, але й додає впевненості та гарного настрою.
Вишнево-червоний
Червоний манікюр — це позачасова класика, яка цієї весни отримала глибші, насичені ягідні відтінки. Вишнево-червоний має одночасно витончений й пристрасний вигляд, який ідеально підходить як для буднів, так і для особливих випадків.
Мокко-мус
Натуральні коричневі тони завжди додають образу елегантності. Відтінок кремового мокко нагадує ароматну каву з вершками й має спокійний, але вишуканий вигляд. Ідеальний вибір для любителів природних відтінків.
Вершково-фісташковий
Спокійний зелений із кремовими нотками створює відчуття гармонії та природної легкості. Має ніжний вигляд, що освіжає образ і додає йому легкості.
Приглушений бірюзовий
Колір, що асоціюється з чистим весняним небом і прозорими водами. Він не кричущий, але має особливий шарм, що робить руки доглянутими та стильними.
Весна — чудова нагода спробувати щось нове. Обирайте свій ідеальний відтінок і додайте образу весняного настрою.
Раніше ми писали про головні тренди манікюру, які варто враховувати цього року.
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