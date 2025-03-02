Манікюр на березень 2025 — ідеальні відтінки, що молодять

Жінці роблять манікюр. Фото: Pixabay

Весна — час оновлення у всьому, і манікюр не виняток. Після довгих зимових місяців хочеться додати більше кольору та свіжості. Цьогорічні тренди пропонують як ніжну класику, так і сміливі відтінки, що зроблять образ стильним і виразним.

Новини.LIVE розповість про трендові кольори цього року.

Читайте також:

Який манікюр зробити у березні, щоб мати стильний вигляд

Платиновий хром

Металеві відтінки не здають позицій, а платиновий хром — це вершина розкоші та футуризму. Дзеркальний ефект робить манікюр помітним і стильним. Чудово поєднується з будь-яким образом — від ділового до вечірнього.

Платиновий хром. Фото з Instagram

Сонячний апельсин

Яскравий, теплий і життєрадісний — цей відтінок помаранчевого дарує відчуття весни, пробудження і позитиву. Він не тільки має ефектний вигляд, але й додає впевненості та гарного настрою.

Оранжеві нігті. Фото з Instagram

Вишнево-червоний

Червоний манікюр — це позачасова класика, яка цієї весни отримала глибші, насичені ягідні відтінки. Вишнево-червоний має одночасно витончений й пристрасний вигляд, який ідеально підходить як для буднів, так і для особливих випадків.

Вишневі нігті. Фото з Instagram

Мокко-мус

Натуральні коричневі тони завжди додають образу елегантності. Відтінок кремового мокко нагадує ароматну каву з вершками й має спокійний, але вишуканий вигляд. Ідеальний вибір для любителів природних відтінків.

Мокко-мус. Фото з Instagram

Вершково-фісташковий

Спокійний зелений із кремовими нотками створює відчуття гармонії та природної легкості. Має ніжний вигляд, що освіжає образ і додає йому легкості.

Стильний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Приглушений бірюзовий

Колір, що асоціюється з чистим весняним небом і прозорими водами. Він не кричущий, але має особливий шарм, що робить руки доглянутими та стильними.

Бірюзовий відтінок на нігтях. Фото з Instagram

Весна — чудова нагода спробувати щось нове. Обирайте свій ідеальний відтінок і додайте образу весняного настрою.

Раніше ми писали про головні тренди манікюру, які варто враховувати цього року.

Також ми повідомляли, які фактори погано впливають на лакове покриття.