Маникюр на март 2025 — идеальные оттенки, которые молодят

Женщине делают маникюр. Фото: Pixabay

Весна — время обновления во всем, и маникюр не исключение. После долгих зимних месяцев хочется добавить больше цвета и свежести. Нынешние тренды предлагают как нежную классику, так и смелые оттенки, которые сделают образ стильным и выразительным.

Новини.LIVE расскажет о трендовых цветах этого года.

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Платиновый хром

Металлические оттенки не сдают позиций, а платиновый хром — это вершина роскоши и футуризма. Зеркальный эффект делает маникюр заметным и стильным. Прекрасно сочетается с любым образом — от делового до вечернего.

Платиновый хром. Фото из Instagram

Солнечный апельсин

Яркий, теплый и жизнерадостный — этот оттенок оранжевого дарит ощущение весны, пробуждения и позитива. Он не только эффектно выглядит, но и придает уверенности и хорошего настроения.

Оранжевые ногти. Фото из Instagram

Вишнево-красный

Красный маникюр — это вневременная классика, которая этой весной получила более глубокие, насыщенные ягодные оттенки. Вишнево-красный выглядит одновременно утонченно и страстно, и идеально подходит как для будней, так и для особых случаев.

Вишневые ногти. Фото из Instagram

Мокко-мус

Натуральные коричневые тона всегда добавляют образу элегантности. Оттенок кремового мокко напоминает ароматный кофе со сливками и выглядит спокойно, но изысканно. Идеальный выбор для любителей естественных оттенков.

Мокко-мус. Фото из Instagram

Сливочно-фисташковый

Спокойный зеленый с кремовыми нотками создает ощущение гармонии и естественной легкости. Выглядит нежно, что освежает образ и придает ему легкости.

Стильный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Приглушенный бирюзовый

Цвет, ассоциирующийся с чистым весенним небом и прозрачными водами. Он не кричащий, но имеет особый шарм, делающий руки ухоженными и стильными.

Бирюзовый оттенок на ногтях. Фото из Instagram

Весна — прекрасная возможность попробовать что-то новое. Выбирайте свой идеальный оттенок и добавьте образу весеннего настроения.

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