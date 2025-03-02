Маникюр на март 2025 — идеальные оттенки, которые молодят

Идеальный маникюр на март — цвета, что молодят
Весна — время обновления во всем, и маникюр не исключение. После долгих зимних месяцев хочется добавить больше цвета и свежести. Нынешние тренды предлагают как нежную классику, так и смелые оттенки, которые сделают образ стильным и выразительным.
Новини.LIVE расскажет о трендовых цветах этого года.
Какой маникюр сделать в марте, чтобы выглядеть стильно
Платиновый хром
Металлические оттенки не сдают позиций, а платиновый хром — это вершина роскоши и футуризма. Зеркальный эффект делает маникюр заметным и стильным. Прекрасно сочетается с любым образом — от делового до вечернего.
Солнечный апельсин
Яркий, теплый и жизнерадостный — этот оттенок оранжевого дарит ощущение весны, пробуждения и позитива. Он не только эффектно выглядит, но и придает уверенности и хорошего настроения.
Вишнево-красный
Красный маникюр — это вневременная классика, которая этой весной получила более глубокие, насыщенные ягодные оттенки. Вишнево-красный выглядит одновременно утонченно и страстно, и идеально подходит как для будней, так и для особых случаев.
Мокко-мус
Натуральные коричневые тона всегда добавляют образу элегантности. Оттенок кремового мокко напоминает ароматный кофе со сливками и выглядит спокойно, но изысканно. Идеальный выбор для любителей естественных оттенков.
Сливочно-фисташковый
Спокойный зеленый с кремовыми нотками создает ощущение гармонии и естественной легкости. Выглядит нежно, что освежает образ и придает ему легкости.
Приглушенный бирюзовый
Цвет, ассоциирующийся с чистым весенним небом и прозрачными водами. Он не кричащий, но имеет особый шарм, делающий руки ухоженными и стильными.
Весна — прекрасная возможность попробовать что-то новое. Выбирайте свой идеальный оттенок и добавьте образу весеннего настроения.
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