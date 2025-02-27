Витончений манікюр до 8 березня — мінімалізм у моді

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Легкість, свіжість і мінімалізм — головні правила естетики clean girl. Це про природну красу без зайвих деталей, коли доглянута шкіра, легкий мейк і гладеньке волосся стають основою образу. А завершує цю ідеальну картину нюдовий манікюр — ніжний, витончений і максимально натуральний.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У 2025 році цей тренд виходить на новий рівень: простота не означає банальність. Навпаки, чистий манікюр стає виразним за рахунок витончених деталей. Якщо звичайне прозоре покриття здається вам занадто звичним, ось кілька ідей, які допоможуть освіжити образ, залишаючись у рамках clean girl aesthetics.

Японський манікюр — абсолютний must-have для прихильниць натуральності. Без гель-лаку та агресивних матеріалів — тільки полірування, мінеральні пасти й природний блиск нігтів. Це не просто манікюр, а справжній ритуал краси та здоров’я.

Японський манікюр. Фото з Instagram

Прозоре покриття з хромовою затиркою — тонке дзеркальне сяйво, яке має стриманий вигляд, але додає нігтям елегантного ефекту. Особливо вдалий вигляд має в поєднанні з холодними нюдовими відтінками.

Хромове покриття. Фото з Instagram

Мікрофренч — класика в сучасному виконанні. Замість традиційної широкої лінії — ледь помітний тонкий контур по краю нігтя. Найкращий вибір у світлих відтінках: білий, бежевий, кремовий або навіть прозорий.

Мініфренч. Фото з Instagram

Легкі принти — якщо хочеться додати дрібку оригінальності, але залишитися в рамках мінімалізму. Візерунки можуть бути зовсім непомітними: тонкі хвилі, крихітні квіти або абстрактні лінії в тому ж відтінку, що і база.

Манікюр з принтом. Фото з Instagram

Манікюр з лунками — залишена незабарвленою природна лунка створює легкий контраст і додає витонченості навіть найпростішому дизайну. У поєднанні з прозорим або молочним покриттям має елегантний і невагомий вигляд.

Манікюр з лунками. Фото з Instagram

Такий манікюр чудово доповнює будь-який образ — від офісного стилю до легкого повсякденного лука. Він має доглянутий, але не перевантажений вигляд, підкреслює природну красу рук і підходить для будь-якої нагоди.

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