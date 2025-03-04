Маникюр в стиле Дженнифер Лопес — главный хит весны-2025

Дженнифер Лопес. Фото: Instagram.com/jlo

Недавний маникюр Дженнифер Лопес — настоящее произведение искусства, которое создал знаменитый мастер Том Бачик. Он соединил два главных тренда: нежные крылышки бабочки и сияющие кристаллы, напоминающие рассыпанные бриллианты. Такой дизайн не только подчеркнул концертный образ звезды, но и сразу стал предметом восхищения среди модниц.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Как повторить маникюр Джей Ло

Бабочки и кристаллы — главный тренд в маникюре

Дизайн в стиле butterfly nails уже несколько сезонов остается фаворитом среди модниц. Бабочки символизируют легкость, преображение и утонченность. В сочетании с кристаллами этот маникюр выглядит роскошно, как будто ногти покрыты волшебной пыльцой. Игра света на сияющих камнях создает эффект драгоценного аксессуара, который не нуждается в дополнительных украшениях.

Этот стиль — идеальный выбор не только для весны и лета, но и для особых событий, вечерних выходов или просто моментов, когда хочется почувствовать себя настоящей звездой.

Бабочки в дизайне маникюра. Фото из Instagram

Как сделать нейл-дизайн еще более эффектным

Хромовый эффект — нанесение хромовой пудры сделает крылышки бабочки еще более реалистичными. Свет будет отражаться от перламутровой поверхности, создавая иллюзию настоящих бабочек на ногтях.

Магнитный лак (cat eye) — благодаря специальным частицам в покрытии можно создать эффект глубины. Рисунок выглядит так, будто он движется вместе с наклоном руки, что добавляет магической притягательности.

Глиттер — переливающиеся блестки или мелкие глиттерные хлопья создадут сияющий эффект, напоминающий мерцание солнечных лучей на поверхности воды. Отличный вариант для тех, кто любит блеск в каждой детали.

Кристаллы и 3D-декор — небольшие стразы или жемчужинки придают дизайну объемности. Они имитируют капли росы на крылышках бабочки, делая маникюр еще более изящным.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Нейл-дизайн Джей Ло уже стал вдохновением для многих поклонников моды, и это только начало. Если хочется попробовать что-то подобное, стоит сохранить эти идеи и добавить собственные уникальные детали.

Ранее мы писали о том, какой маникюр будет идеальным для марта.

Также мы сообщали, какой дизайн маникюра лучше сделать к 8 марта.