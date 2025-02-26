Наймодніший манікюр сезону – ягідний nail art у тренді

Манікюр. Фото: Pixabay

Цей ніжний і витончений відтінок став справжнім хітом серед тих, хто цінує мінімалістичний, але стильний манікюр. Він нагадує колір вершків із легким рожевим відтінком і чудово поєднується з будь-яким образом — від повсякденного до весільного.

Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.

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Головне правило цього тренду — доглянуті нігті. Перед нанесенням лаку варто зробити базовий манікюр: надати нігтям форму, зволожити кутикулу та нанести прозору основу.

Оберіть лак, який пасуватиме до тону шкіри: теплий рожевий, молочний або напівпрозорий нюд. Наносьте його тонкими шарами, щоб колір мав природний вигляд. Завершіть манікюр глянцевим або матовим топом — залежно від вашого настрою.

На коротких нігтях цей відтінок має особливо ніжний й акуратний вигляд, а на довгих додає рукам витонченості.

Манікюр з полуницею. Фото з Instagram

Ідеї для декору

Хочете зробити манікюр ще цікавішим? Полунично-молочні нігті — ідеальна база для креативного дизайну. Спробуйте:

мініатюрні сердечка або зірочки;

витончені бантики;

тонкі золотисті лінії;

перламутровий ефект для легкого сяйва

З таким манікюром можна експериментувати безмежно.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Чому цей тренд обожнюють знаменитості

Клубнично-молочні нігті підкорили не лише модних блогерів, а й зірок. Наприклад, Гейлі Бібер часто обирає цей відтінок, поєднуючи його з природним макіяжем і стриманим стилем в одязі.

Цей тренд ідеально передає концепцію "дорогого" мінімалізму: нігті мають доглянутий вигляд, але не перевантаженими деталями. А головне — такий манікюр підходить під будь-який образ і будь-яку подію.

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