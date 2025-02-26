Наймодніший манікюр сезону – ягідний nail art у тренді

Свіжий тренд nail art — ніжний манікюр з ягідним акцентом
Цей ніжний і витончений відтінок став справжнім хітом серед тих, хто цінує мінімалістичний, але стильний манікюр. Він нагадує колір вершків із легким рожевим відтінком і чудово поєднується з будь-яким образом — від повсякденного до весільного.
Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.
Як створити ідеальний полунично-молочний манікюр
Головне правило цього тренду — доглянуті нігті. Перед нанесенням лаку варто зробити базовий манікюр: надати нігтям форму, зволожити кутикулу та нанести прозору основу.
- Оберіть лак, який пасуватиме до тону шкіри: теплий рожевий, молочний або напівпрозорий нюд.
- Наносьте його тонкими шарами, щоб колір мав природний вигляд.
- Завершіть манікюр глянцевим або матовим топом — залежно від вашого настрою.
На коротких нігтях цей відтінок має особливо ніжний й акуратний вигляд, а на довгих додає рукам витонченості.
Ідеї для декору
Хочете зробити манікюр ще цікавішим? Полунично-молочні нігті — ідеальна база для креативного дизайну. Спробуйте:
- мініатюрні сердечка або зірочки;
- витончені бантики;
- тонкі золотисті лінії;
- перламутровий ефект для легкого сяйва
З таким манікюром можна експериментувати безмежно.
Чому цей тренд обожнюють знаменитості
Клубнично-молочні нігті підкорили не лише модних блогерів, а й зірок. Наприклад, Гейлі Бібер часто обирає цей відтінок, поєднуючи його з природним макіяжем і стриманим стилем в одязі.
Цей тренд ідеально передає концепцію "дорогого" мінімалізму: нігті мають доглянутий вигляд, але не перевантаженими деталями. А головне — такий манікюр підходить під будь-який образ і будь-яку подію.
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