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Свіжий тренд nail art — ніжний манікюр з ягідним акцентом

26 лютого 2025 19:47
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніший манікюр сезону – ягідний nail art у тренді
Манікюр. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цей ніжний і витончений відтінок став справжнім хітом серед тих, хто цінує мінімалістичний, але стильний манікюр. Він нагадує колір вершків із легким рожевим відтінком і чудово поєднується з будь-яким образом — від повсякденного до весільного.

Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.

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Як створити ідеальний полунично-молочний манікюр

Головне правило цього тренду — доглянуті нігті. Перед нанесенням лаку варто зробити базовий манікюр: надати нігтям форму, зволожити кутикулу та нанести прозору основу.

  1. Оберіть лак, який пасуватиме до тону шкіри: теплий рожевий, молочний або напівпрозорий нюд.
  2. Наносьте його тонкими шарами, щоб колір мав природний вигляд.
  3. Завершіть манікюр глянцевим або матовим топом — залежно від вашого настрою.

На коротких нігтях цей відтінок має особливо ніжний й акуратний вигляд, а на довгих додає рукам витонченості.

Манікюр, що має ніжний вигляд
Манікюр з полуницею. Фото з Instagram

Ідеї для декору

Хочете зробити манікюр ще цікавішим? Полунично-молочні нігті — ідеальна база для креативного дизайну. Спробуйте:

  • мініатюрні сердечка або зірочки;
  • витончені бантики;
  • тонкі золотисті лінії;
  • перламутровий ефект для легкого сяйва

З таким манікюром можна експериментувати безмежно.

Ніжний рожевий колір зараз в тренді
Рожеві нігті.  Фото з Instagram

Чому цей тренд обожнюють знаменитості

Клубнично-молочні нігті підкорили не лише модних блогерів, а й зірок. Наприклад, Гейлі Бібер часто обирає цей відтінок, поєднуючи його з природним макіяжем і стриманим стилем в одязі.

Цей тренд ідеально передає концепцію "дорогого" мінімалізму: нігті мають доглянутий вигляд, але не перевантаженими деталями. А головне — такий манікюр підходить під будь-який образ і будь-яку подію.

Раніше ми писали про те, який манікюр зробити, коли хочеться чогось незвичного.

Також ми повідомляли, які дизайни манікюру будуть найбільш трендовими цієї весни.

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