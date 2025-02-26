Самый модный маникюр сезона — ягодный nail art в тренде

Маникюр. Фото: Pixabay

Этот нежный и утонченный оттенок стал настоящим хитом среди тех, кто ценит минималистичный, но стильный маникюр. Он напоминает цвет сливок с легким розовым оттенком и отлично сочетается с любым образом — от повседневного до свадебного.

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Главное правило этого тренда — ухоженные ногти. Перед нанесением лака стоит сделать базовый маникюр: придать ногтям форму, увлажнить кутикулу и нанести прозрачную основу.

Выберите лак, который подойдет к тону кожи: теплый розовый, молочный или полупрозрачный нюд. Наносите его тонкими слоями, чтобы цвет выглядел естественно. Завершите маникюр глянцевым или матовым топом — в зависимости от вашего настроения.

На коротких ногтях этот оттенок выглядит особенно нежно и аккуратно, а на длинных добавляет рукам утонченности.

Маникюр с клубникой. Фото из Instagram

Идеи для декора

Хотите сделать маникюр еще интереснее? Клубнично-молочные ногти — идеальная база для креативного дизайна. Попробуйте:

миниатюрные сердечки или звездочки;

изящные бантики;

тонкие золотистые линии;

перламутровый эффект для легкого сияния

С таким маникюром можно экспериментировать безгранично.

Розовые ногти. Фото из Instagram

Почему этот тренд обожают знаменитости

Клубнично-молочные ногти покорили не только модных блогеров, но и звезд. Например, Хейли Бибер часто выбирает этот оттенок, сочетая его с естественным макияжем и сдержанным стилем в одежде.

Этот тренд идеально передает концепцию "дорогого" минимализма: ногти выглядят ухоженными, но не перегруженными деталями. А главное — такой маникюр подходит под любой образ и любое событие.

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