Самый модный маникюр сезона — ягодный nail art в тренде

Свежий тренд nail art — нежный маникюр с ягодным акцентом
Этот нежный и утонченный оттенок стал настоящим хитом среди тех, кто ценит минималистичный, но стильный маникюр. Он напоминает цвет сливок с легким розовым оттенком и отлично сочетается с любым образом — от повседневного до свадебного.
Новини.LIVE расскажет о новом тренде подробнее.
Как создать идеальный клубнично-молочный маникюр
Главное правило этого тренда — ухоженные ногти. Перед нанесением лака стоит сделать базовый маникюр: придать ногтям форму, увлажнить кутикулу и нанести прозрачную основу.
- Выберите лак, который подойдет к тону кожи: теплый розовый, молочный или полупрозрачный нюд.
- Наносите его тонкими слоями, чтобы цвет выглядел естественно.
- Завершите маникюр глянцевым или матовым топом — в зависимости от вашего настроения.
На коротких ногтях этот оттенок выглядит особенно нежно и аккуратно, а на длинных добавляет рукам утонченности.
Идеи для декора
Хотите сделать маникюр еще интереснее? Клубнично-молочные ногти — идеальная база для креативного дизайна. Попробуйте:
- миниатюрные сердечки или звездочки;
- изящные бантики;
- тонкие золотистые линии;
- перламутровый эффект для легкого сияния
С таким маникюром можно экспериментировать безгранично.
Почему этот тренд обожают знаменитости
Клубнично-молочные ногти покорили не только модных блогеров, но и звезд. Например, Хейли Бибер часто выбирает этот оттенок, сочетая его с естественным макияжем и сдержанным стилем в одежде.
Этот тренд идеально передает концепцию "дорогого" минимализма: ногти выглядят ухоженными, но не перегруженными деталями. А главное — такой маникюр подходит под любой образ и любое событие.
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