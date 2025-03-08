Джей Ло в трендовом цвете 2025 года — как повторить образ

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Каждый год Pantone определяет главный оттенок, который будет диктовать тренды в моде, дизайне и бьюти-индустрии. В 2025-м эту роль получил mocha mousse — теплый, бархатистый коричневый, напоминающий микс шоколада, какао и свежесваренного кофе. Это цвет спокойствия, уверенности и элегантности, который дарит ощущение комфорта, но при этом выглядит роскошно.

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Mocha mousse уже успел покорить модный мир — его выбирают дизайнеры для коллекций, инфлюенсеры для стильных образов, а знаменитости для важных выходов. Например, Дженнифер Лопес появилась в Дубае в костюме от Saint Laurent именно в этом оттенке — оверсайз-брючный комплект выглядел одновременно сдержанно и эффектно.

Стильный образ от Джей Ло. Фото из Instagram

Это доказательство того, что mocha mousse легко адаптируется к любому стилю — его можно носить как в строгих классических луках, так и в расслабленных casual-образах.

Костюм в трендовом цвете. Фото из Instagram

Что делает mocha mousse особенным

Его универсальность. Он прекрасно сочетается с базовыми цветами — черным, белым, серым и бежевым, а также с более насыщенными оттенками, такими как бордовый, изумрудный или нежный лавандовый. Брючный костюм в этом цвете — это стильный мастхэв, который можно дополнить массивными серьгами, сумкой шоколадного оттенка или обувью в тон.

Кроме одежды, mocha mousse активно заходит в бьюти-тренды. Макияж в теплых коричневых тонах добавляет выразительности глазам, а карамельно-кофейные оттенки в маникюре выглядят элегантно и дорого. Даже окрашивание волос в мягкие шоколадные оттенки станет хорошим выбором для тех, кто хочет освежить образ без радикальных изменений.

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