Нова ретро-зачіска Дженніфер Лопес задає тренд — ностальгія за 90-ми

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Світ краси зробив несподіваний поворот: замість ідеально випрасуваного та прилизаного волосся в моду повертається легка недбалість і природний об’єм. Якщо раніше всі прагнули до ідеально гладких пасм, то тепер все змінилось.

Новини.LIVE розповість більше про трендову зачіску.

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В чому особливість зачіски в стилі 90-х

Ця укладка має грайливий, сексуальний, водночас трохи неохайний вигляд, але саме ця недбалість і додає їй чарівності. У 90-х вона асоціювалася з голлівудською безтурботністю, тепер — із новою хвилею розслабленої розкоші.

Тенденція до природності знову завойовує серця. Після років, коли всі намагалися досягти бездоганної гладкості, зараз у моді текстура, легкість і "неідеальність". Замість годинного укладання тепер достатньо швидко зібрати волосся, залишивши кілька випущених пасом, — і стильний образ готовий.

Цю зачіску вже приміряли найвідоміші зірки.

Дженніфер Лопес зі стильною зачіскою. Фото: Instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес зробила культову зачіску

Вона зачарувала всіх на кінофестивалі "Санденс-2025" у штаті Юта, обравши розкішну сріблясту сукню та романтичну зачіску. Створенням її образу займався відомий стиліст Кріс Епплтон, який зробив ставку на легкість і невимушеність.

Що цікаво, ця зачіска чудово поєднується з різними стилями — її можна зробити як на вечірній вихід, так і на повсякденне життя. Головне — не прагнути до ідеальної симетрії.

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Як повторити цю укладку

Щоб створити цю зачіску вдома, знадобиться мінімум засобів:

трохи сухого шампуню або текстуруючого спрею для об’єму;

гумка та кілька невидимок;

пальці замість гребінця для легкої недбалості;

фінальне закріплення лаком.

Просто зберіть волосся в недбалий пучок, витягніть кілька пасом біля обличчя та розтріпайте укладку руками. Ідеально недосконала зачіска готова.

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