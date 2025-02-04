Модні зачіски 2025 — знову популярні через багато років

Жінка зі стрижкою. Фото: Freepik

Оновлення моди не зупиняється ні на хвилину. Колись улюблені зачіски повертаються, неначе стара улюблена пісня, що звучить по-новому. Те, що ще вчора здавалося забутим, сьогодні стає трендом, і 2025 рік — не виняток. Дизайнери та стилісти знову надихаються минулими десятиліттями, даючи друге життя класичним образам.

Про це пише Vogue France.

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Стрижка "Рейчел"

Ця культова зачіска, яку носила Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі", повертається. Каскадні шари, об’ємні кінчики — має натуральний вигляд та додає волоссю руху. Ідеально підходить тим, хто хоче стильну, але невибагливу зачіску на щодень.

Стрижка "Рейчел". Фото з Instagram

XXL-об’єм — справжня розкіш

90-ті не можуть без гламурного об’єму. Сінді Кроуфорд та інші супермоделі створювали ефект пишного волосся завдяки бігудям та піднятим кореням. Трохи лаку — і зачіска готова на будь-який вихід.

XXL-об’єм. Фото з Instagram

Гофроване волосся

Тренд, який нагадує молодість Брітні Спірс та Бейонсе. Гофре додає текстуру та об’єм, роблячи образ більш виразним. Якщо хочеться трохи бешкетства — це ідеальний вибір.

Гофре. Фото з Instagram

Глибокий боб

У 2010-х Вікторія Бекхем задала моду на боб з подовженими пасмами. Він додає виразності обличчю, має стильний вигляд та підійде як для ділових зустрічей, так і для неформальних виходів.

Боб. Фото з Instagram

Пучок у стилі нульових – простота, яка підкорює

Коли у 2000-х всі прагнули мінімалізму, на червоних доріжках з’явився неідеальний, але стильний пучок. Легкість, трохи недбалості — і вийшов бездоганний образ, який у 2025-му знову стає хітом.

Пучок. Фото з Instagram

Чубчик, який робить погляд особливим

Якщо класичний чубчик-шторка здається нудним, варто придивитися до варіанту з тонкими завитими пасмами. Такий чубчик додає обличчю шарму та підкреслює очі.

Чубчик. Фото з Instagram

Мода дійсно циклічна, і 2025 рік стане ще одним доказом цього. Усі ці зачіски з минулого знову на піку популярності. Час експериментувати та відкривати для себе щось нове у старих трендах.

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