Модні зачіски 2025 — знову популярні через багато років

Стрижки з минулого, які зараз у тренді — ТОП-6 варіантів
Оновлення моди не зупиняється ні на хвилину. Колись улюблені зачіски повертаються, неначе стара улюблена пісня, що звучить по-новому. Те, що ще вчора здавалося забутим, сьогодні стає трендом, і 2025 рік — не виняток. Дизайнери та стилісти знову надихаються минулими десятиліттями, даючи друге життя класичним образам.
Про це пише Vogue France.
Які забуті стрижки набувають популярності
Стрижка "Рейчел"
Ця культова зачіска, яку носила Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі", повертається. Каскадні шари, об’ємні кінчики — має натуральний вигляд та додає волоссю руху. Ідеально підходить тим, хто хоче стильну, але невибагливу зачіску на щодень.
XXL-об’єм — справжня розкіш
90-ті не можуть без гламурного об’єму. Сінді Кроуфорд та інші супермоделі створювали ефект пишного волосся завдяки бігудям та піднятим кореням. Трохи лаку — і зачіска готова на будь-який вихід.
Гофроване волосся
Тренд, який нагадує молодість Брітні Спірс та Бейонсе. Гофре додає текстуру та об’єм, роблячи образ більш виразним. Якщо хочеться трохи бешкетства — це ідеальний вибір.
Глибокий боб
У 2010-х Вікторія Бекхем задала моду на боб з подовженими пасмами. Він додає виразності обличчю, має стильний вигляд та підійде як для ділових зустрічей, так і для неформальних виходів.
Пучок у стилі нульових – простота, яка підкорює
Коли у 2000-х всі прагнули мінімалізму, на червоних доріжках з’явився неідеальний, але стильний пучок. Легкість, трохи недбалості — і вийшов бездоганний образ, який у 2025-му знову стає хітом.
Чубчик, який робить погляд особливим
Якщо класичний чубчик-шторка здається нудним, варто придивитися до варіанту з тонкими завитими пасмами. Такий чубчик додає обличчю шарму та підкреслює очі.
Мода дійсно циклічна, і 2025 рік стане ще одним доказом цього. Усі ці зачіски з минулого знову на піку популярності. Час експериментувати та відкривати для себе щось нове у старих трендах.
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