Модные прически 2025 — снова популярны спустя много лет

Женщина со стрижкой. Фото: Freepik

Обновление моды не останавливается ни на минуту. Некогда любимые прически возвращаются, словно старая любимая песня, звучащая по-новому. То, что еще вчера казалось забытым, сегодня становится трендом, и 2025 год — не исключение. Дизайнеры и стилисты снова вдохновляются прошлыми десятилетиями, давая вторую жизнь классическим образам.

Об этом пишет Vogue France.

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Стрижка "Рэйчел"

Эта культовая прическа, которую носила Дженнифер Энистон в сериале "Друзья", возвращается. Каскадные слои, объемные кончики — выглядит натурально и добавляет волосам движения. Идеально подходит тем, кто хочет стильную, но неприхотливую прическу на каждый день.

Стрижка "Рэйчел". Фото из Instagram

XXL-объем — настоящая роскошь

90-е не могут без гламурного объема. Синди Кроуфорд и другие супермодели создавали эффект пышных волос благодаря бигудям и приподнятым корням. Немного лака — и прическа готова на любой выход.

XXL-объем. Фото из Instagram

Гофрированные волосы

Тренд, который напоминает молодость Бритни Спирс и Бейонсе. Гофре добавляет текстуру и объем, делая образ более выразительным. Если хочется немного озорства — это идеальный выбор.

Гофре. Фото из Instagram

Глубокий боб

В 2010-х Виктория Бекхэм задала моду на боб с удлиненными прядями. Он добавляет выразительности лицу, выглядит стильно и подойдет как для деловых встреч, так и для неформальных выходов.

Боб. Фото из Instagram

Пучок в стиле нулевых — простота, которая покоряет

Когда в 2000-х все стремились к минимализму, на красных дорожках появился неидеальный, но стильный пучок. Легкость, немного небрежности — и получился безупречный образ, который в 2025-м снова становится хитом.

Пучок. Фото из Instagram

Челка, которая делает взгляд особенным

Если классическая челка-шторка кажется скучной, стоит присмотреться к варианту с тонкими завитыми прядями. Такая челка добавляет лицу шарма и подчеркивает глаза.

Челка. Фото из Instagram

Мода действительно циклична, и 2025 год станет еще одним доказательством этого. Все эти прически из прошлого снова на пике популярности. Время экспериментировать и открывать для себя что-то новое в старых трендах.

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