Модні чубчики 2025 — ці 7 варіантів підходять усім

Стильна стрижка з чубчиком. Фото: Freepik

Якщо ви хочете освіжити свій зовнішній вигляд, то напевно, найкращим варіантом буде змінити чубчик. Це може бути саме те, що давно потрібно вашому образу. Тож, якщо ви готові до змін — чому б не зробити це прямо зараз?

Видання Cosmopolitan запропонувало кілька найпопулярніших варіантів чубчиків, які точно підійдуть до будь-якої текстури та довжини волосся.

Читайте також:

Як освіжити зачіску у 2025 році

Густий чубчик

Модний та виразний чубчик, який додає образу контрасту.

Густий чубчик. Фото з Instagram

Чубчик-шторка

Цей варіант чубчика буде ідеальним у 2025 році — легкий, м’який, з акцентом на природність.

Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Мікро-чубчик

Мікро-чубчик — справжній тренд для сміливих. Це дуже короткий варіант, який має яскравий і стильний вигляд. Найкраще пасує до довгого волосся, створюючи цікавий контраст.

Мікро-чубчик. Фото з Instagram

Whispy bangs

Легкий та невимушений стиль з розпушеними кінцями — для тих, хто цінує легкість у кожному русі волосся. Тренди в зачісках цього сезону передбачають рухливі об'єми, гра з текстурами і шарами, контрасти між класичними і сучасними варіантами. В цілому, чубчик до брів або очей вимагає регулярних коригувань, але результат вартий зусиль.

Чубчик до брів. Фото з Instagram

Кучерявий чубчик

Для тих, хто любить природний ефект та обʼєм — цей чубчик додає зачісці грайливості.

Кучерявий чубчик. Фото з Instagram

Текстурний чубчик до очей

Це універсальний варіант, який ідеально підходить для різних типів волосся і має дуже елегантний вигляд.

Текстурний чубчик. Фото з Instagram

Таким чином, легко можна обрати чубчик на свій смак і внаслідок цього кардинально змінити свій імідж.

Раніше ми писали про те, які трендові стрижки варто зробити у 2025 році.

Також ми повідомляли, які стрижки в моді для жінок після 50 років.