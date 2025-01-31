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Трендові чубчики 2025 — стильні варіанти, які освіжать образ

31 січня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні чубчики 2025 — ці 7 варіантів підходять усім
Стильна стрижка з чубчиком. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Якщо ви хочете освіжити свій зовнішній вигляд, то напевно, найкращим варіантом буде змінити чубчик. Це може бути саме те, що давно потрібно вашому образу. Тож, якщо ви готові до змін — чому б не зробити це прямо зараз?

Видання Cosmopolitan запропонувало кілька найпопулярніших варіантів чубчиків, які точно підійдуть до будь-якої текстури та довжини волосся. 

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Густий чубчик

Модний та виразний чубчик, який додає образу контрасту.

Густий чубчик є досить популярним
Густий чубчик. Фото з Instagram

Чубчик-шторка

Цей варіант чубчика буде ідеальним у 2025 році — легкий, м’який, з акцентом на природність.

Чубчик-шторка пасує до середньої довжини волосся
Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Мікро-чубчик

Мікро-чубчик — справжній тренд для сміливих. Це дуже короткий варіант, який має яскравий і стильний вигляд. Найкраще пасує до довгого волосся, створюючи цікавий контраст.

Мікро-чубчик досить сміливий варіант
Мікро-чубчик. Фото з Instagram

Whispy bangs

Легкий та невимушений стиль з розпушеними кінцями — для тих, хто цінує легкість у кожному русі волосся. Тренди в зачісках цього сезону передбачають рухливі об'єми, гра з текстурами і шарами, контрасти між класичними і сучасними варіантами. В цілому, чубчик до брів або очей вимагає регулярних коригувань, але результат вартий зусиль.

Чубчик до брів має стильний вигляд
Чубчик до брів. Фото з Instagram

Кучерявий чубчик

Для тих, хто любить природний ефект та обʼєм — цей чубчик додає зачісці грайливості.

Кучерявий чубчик додає грайливості образу
Кучерявий чубчик. Фото з Instagram

Текстурний чубчик до очей

Це універсальний варіант, який ідеально підходить для різних типів волосся і має дуже елегантний вигляд.

Текстурний чубчик в моді
Текстурний чубчик. Фото з Instagram

Таким чином, легко можна обрати чубчик на свій смак і внаслідок цього кардинально змінити свій імідж.

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