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Трендовые челки 2025 — стильные варианты, которые освежат образ

31 января 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные челки 2025 - эти 7 вариантов подходят всем
Стильная стрижка с челкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если вы хотите освежить свой внешний вид, то наверняка, лучшим вариантом будет сменить челку. Это может быть именно то, что давно нужно вашему образу. Так что, если вы готовы к изменениям — почему бы не сделать это прямо сейчас?

Издание Cosmopolitan предложило несколько самых популярных вариантов челок, которые точно подойдут к любой текстуре и длине волос.

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Густая челка

Модная и выразительная челка, которая добавляет образу контраста.

Густий чубчик є досить популярним
Густая челка. Фото из Instagram

Челка-шторка

Этот вариант челки будет идеальным в 2025 году — легкий, мягкий, с акцентом на естественность.

Чубчик-шторка пасує до середньої довжини волосся
Челка-шторка. Фото из Instagram

Микро-челка

Микро-челка — настоящий тренд для смелых. Это очень короткий вариант, который выглядит ярко и стильно. Лучше всего подходит к длинным волосам, создавая интересный контраст.

Мікро-чубчик досить сміливий варіант
Микро-челка. Фото из Instagram

Whispy челка

Легкий и непринужденный стиль с распушенными концами — для тех, кто ценит легкость в каждом движении волос. Тренды в прическах этого сезона предполагают подвижные объемы, игру с текстурами и слоями, контрасты между классическими и современными вариантами. В целом, челка до бровей или глаз требует регулярных корректировок, но результат стоит усилий.

Чубчик до брів має стильний вигляд
Челка до бровей. Фото из Instagram

Кудрявая челка

Для тех, кто любит естественный эффект и объем — эта челка добавляет прическе игривости.

Кучерявий чубчик додає грайливості образу
Кудрявая челка. Фото из Instagram

Текстурная челка до глаз

Это универсальный вариант, который идеально подходит для разных типов волос и выглядит очень элегантно.

Текстурний чубчик в моді
Текстурная челка. Фото из Instagram

Таким образом, легко можно выбрать челку на свой вкус и за счет этого кардинально изменить свой имидж.

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