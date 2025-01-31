Модные челки 2025 - эти 7 вариантов подходят всем

Стильная стрижка с челкой. Фото: Freepik

Если вы хотите освежить свой внешний вид, то наверняка, лучшим вариантом будет сменить челку. Это может быть именно то, что давно нужно вашему образу. Так что, если вы готовы к изменениям — почему бы не сделать это прямо сейчас?

Издание Cosmopolitan предложило несколько самых популярных вариантов челок, которые точно подойдут к любой текстуре и длине волос.

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Густая челка

Модная и выразительная челка, которая добавляет образу контраста.

Густая челка. Фото из Instagram

Челка-шторка

Этот вариант челки будет идеальным в 2025 году — легкий, мягкий, с акцентом на естественность.

Челка-шторка. Фото из Instagram

Микро-челка

Микро-челка — настоящий тренд для смелых. Это очень короткий вариант, который выглядит ярко и стильно. Лучше всего подходит к длинным волосам, создавая интересный контраст.

Микро-челка. Фото из Instagram

Whispy челка

Легкий и непринужденный стиль с распушенными концами — для тех, кто ценит легкость в каждом движении волос. Тренды в прическах этого сезона предполагают подвижные объемы, игру с текстурами и слоями, контрасты между классическими и современными вариантами. В целом, челка до бровей или глаз требует регулярных корректировок, но результат стоит усилий.

Челка до бровей. Фото из Instagram

Кудрявая челка

Для тех, кто любит естественный эффект и объем — эта челка добавляет прическе игривости.

Кудрявая челка. Фото из Instagram

Текстурная челка до глаз

Это универсальный вариант, который идеально подходит для разных типов волос и выглядит очень элегантно.

Текстурная челка. Фото из Instagram

Таким образом, легко можно выбрать челку на свой вкус и за счет этого кардинально изменить свой имидж.

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