Короткі стрижки, що зменшують вік — ідеальні для старших жінок

Жінка з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Багато жінок після 50 років прагнуть освіжити свій образ, зробити його більш сучасним і стильним. Короткі зачіски допомагають не лише мати доглянутий вигляд, а й підкреслюють індивідуальність. У 2025 році серед наймодніших варіантів будуть як класичні, так і більш сміливі стрижки.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Біксі

Оновлена версія популярної стрижки поєднує легкість піксі та форму бобу. Подовжені пасма біля обличчя чи на маківці додають зачісці об’єму, роблять риси обличчя м’якшими й допомагають створити вишуканий образ.

Стрижка біксі. Фото з Instagram

Гарсон із м’якими лініями

Ця зачіска стане чудовим вибором для жінок, які прагнуть акуратного й елегантного вигляду. Завдяки плавним лініям вона має витончений та не надто радикальний вигляд. Підійде тим, хто хоче зберегти мінімалізм у своєму стилі.

Стрижка Гарсон. Фото з Instagram

Асиметричні варіанти

Якщо хочеться додати образу динаміки, варто звернути увагу на асиметричні стрижки. Подовжений чубчик, нерівномірна довжина пасм або незвичний проділ зроблять зачіску сучасною й оригінальною.

Асиметрична стрижка. Фото з Instagram

Ще більше варіантів

Крім класичних коротких зачісок, варто звернути увагу на текстурований шеггі, стильний муллет або легкий мікробоб. Якщо ж немає бажання кардинально змінювати довжину, можна обрати варіант бобу до підборіддя або класичне каре — ці стрижки завжди в моді та підходять жінкам різного віку.

Кожна з цих зачісок допоможе підкреслити індивідуальний стиль і зробити образ сучасним та доглянутим. Вибирайте ту, яка найкраще пасує саме вам.

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