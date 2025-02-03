Короткие стрижки, уменьшающие возраст - идеальны для старших женщин

Женщина с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Многие женщины после 50 лет стремятся освежить свой образ, сделать его более современным и стильным. Короткие прически помогают не только выглядеть ухоженно, но и подчеркивают индивидуальность. В 2025 году среди самых модных вариантов будут как классические, так и более смелые стрижки.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Бикси

Обновленная версия популярной стрижки сочетает легкость пикси и форму боба. Удлиненные пряди у лица или на макушке добавляют прическе объема, делают черты лица более мягкими и помогают создать изысканный образ.

Стрижка бикси. Фото из Instagram

Гарсон с мягкими линиями

Эта прическа станет отличным выбором для женщин, которые стремятся к аккуратному и элегантному виду. Благодаря плавным линиям она выглядит изящно и не слишком радикально. Подойдет тем, кто хочет сохранить минимализм в своем стиле.

Стрижка Гарсон. Фото из Instagram

Асимметричные варианты

Если хочется добавить образу динамики, стоит обратить внимание на асимметричные стрижки. Удлиненная челка, неравномерная длина прядей или необычный пробор сделают прическу современной и оригинальной.

Асимметричная стрижка. Фото из Instagram

Еще больше вариантов

Помимо классических коротких причесок, стоит обратить внимание на текстурированный шегги, стильный муллет или легкий микро боб. Если же нет желания кардинально менять длину, можно выбрать вариант боба до подбородка или классическое каре — эти стрижки всегда в моде и подходят женщинам всех возрастов.

Каждая из этих причесок поможет подчеркнуть индивидуальный стиль и сделать образ современным и ухоженным. Выбирайте ту, которая лучше всего подходит именно вам.

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