Новая ретро-прическа Дженнифер Лопес задает тренд - ностальгия по 90-м

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Мир красоты сделал неожиданный поворот: вместо идеально выглаженных и прилизанных волос в моду возвращается легкая небрежность и естественный объем. Если раньше все стремились к идеально гладким прядям, то теперь все изменилось.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовой прическе.

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Эта укладка выглядит игриво, сексуально, в то же время немного неряшливо, но именно эта небрежность и добавляет ей очарования. В 90-х она ассоциировалась с голливудской беззаботностью, сейчас — с новой волной расслабленной роскоши.

Тенденция к естественности снова завоевывает сердца. После лет, когда все пытались добиться безупречной гладкости, сейчас в моде текстура, легкость и "неидеальность". Вместо часовой укладки теперь достаточно быстро собрать волосы, оставив несколько выпущенных прядей, — и стильный образ готов.

Эту прическу уже примеряли самые известные звезды.

Дженнифер Лопес со стильной прической. фото: Instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес сделала культовую прическу

Она очаровала всех на кинофестивале "Сандэнс-2025" в штате Юта, выбрав роскошное серебристое платье и романтическую прическу. Созданием ее образа занимался известный стилист Крис Эпплтон, который сделал ставку на легкость и непринужденность.

Что интересно, эта прическа прекрасно сочетается с разными стилями — ее можно сделать как на вечерний выход, так и на повседневную жизнь. Главное — не стремиться к идеальной симметрии.

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Как повторить эту укладку

Чтобы создать эту прическу дома, понадобится минимум средств:

немного сухого шампуня или текстурирующего спрея для объема;

резинка и несколько невидимок;

пальцы вместо расчески для легкой небрежности;

финальное закрепление лаком.

Просто соберите волосы в небрежный пучок, вытяните несколько прядей у лица и растрепайте укладку руками. Идеально несовершенная прическа готова.

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