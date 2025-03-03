Речі, які стануть хітами у 2025 році — прості, але стильні

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Якщо ви вже мрієте про весну і з цікавістю стежите за трендами нового сезону, маємо чудову новину: для стильного оновлення гардероба не обов’язково влаштовувати грандіозний шопінг. Достатньо лише декількох речей, які легко комбінуються між собою і з тим, що у вас вже є.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Біла майка

Ще недавно всі носили майки-алкоголічки, потім у моду увійшли футболки-поло, а тепер дизайнери знову роблять ставку на просту білу майку. Вона універсальна, комфортна і має крутий вигляд у будь-якому образі. А якщо хочеться чогось цікавого — обирайте варіант із принтом або стильним написом.

Біла майка. Фото з Instagram

Футболка-поло

Поло спочатку була одягом для аристократів, а тепер це базова річ у будь-якому гардеробі. Її можна носити і з джинсами, і з спідницями, і навіть із діловими штанами. Цього сезону особливо актуальні моделі з класичним комірцем і мінімалістичним дизайном.

Футболка-поло. Фото з Instagram

Спідниця-олівець

Ladylike — ключовий тренд весни. Облягаюча спідниця-олівець ідеально підкреслює фігуру та робить силует елегантним. Обирайте моделі з високою талією, якщо хочете візуально подовжити ноги.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Лофери

Лофери — взуття, яке завжди актуальне. Зручні, стильні та універсальні, вони підійдуть і до джинсів, і до офісних костюмів. Цього сезону обирайте класичні моделі без зайвих деталей.

Лофери. Фото з Instagram

Світшот

Одяг у спортивному стилі міцно увійшов у міську моду. Світшоти тепер можна носити не лише з джинсами, а й зі спідницями або штанами. Це зручно, стильно та актуально.

Світшот. Фото з Instagram

Рюкзак

Якщо зручність для вас на першому місці, рюкзак стане незамінним аксесуаром. Сьогодні він гармонійно вписується навіть у ділові образи, додаючи їм розслабленості та сучасного шику.

Рюкзак. Фото з Instagram

Додайте кілька з цих речей до свого гардероба, і ваш весняний стиль буде бездоганним без зайвих витрат.

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