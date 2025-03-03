Вещи, которые станут хитами в 2025 году — простые, но стильные

Стильная девушка. Фото: Freepik

Если вы уже мечтаете о весне и с интересом следите за трендами нового сезона, имеем отличную новость: для стильного обновления гардероба не обязательно устраивать грандиозный шопинг. Достаточно лишь нескольких вещей, которые легко комбинируются между собой и с тем, что у вас уже есть.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Белая майка

Еще недавно все носили майки-алкоголички, потом в моду вошли футболки-поло, а теперь дизайнеры снова делают ставку на простую белую майку. Она универсальна, комфортна и круто смотрится в любом образе. А если хочется чего-то интересного — выбирайте вариант с принтом или стильной надписью.

Белая майка. Фото из Instagram

Футболка-поло

Поло изначально была одеждой для аристократов, а теперь это базовая вещь в любом гардеробе. Ее можно носить и с джинсами, и с юбками, и даже с деловыми брюками. В этом сезоне особенно актуальны модели с классическим воротничком и минималистичным дизайном.

Футболка-поло. Фото из Instagram

Юбка-карандаш

Ladylike — ключевой тренд весны. Облегающая юбка-карандаш идеально подчеркивает фигуру и делает силуэт элегантным. Выбирайте модели с высокой талией, если хотите визуально удлинить ноги.

Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Лоферы

Лоферы — обувь, которая всегда актуальна. Удобные, стильные и универсальные, они подойдут и к джинсам, и к офисным костюмам. В этом сезоне выбирайте классические модели без лишних деталей.

Лоферы. Фото из Instagram

Свитшот

Одежда в спортивном стиле прочно вошла в городскую моду. Свитшоты теперь можно носить не только с джинсами, но и с юбками или брюками. Это удобно, стильно и актуально.

Свитшот. Фото из Instagram

Рюкзак

Если удобство для вас на первом месте, рюкзак станет незаменимым аксессуаром. Сегодня он гармонично вписывается даже в деловые образы, добавляя им расслабленности и современного шика.

Рюкзак. Фото из Instagram

Добавьте несколько из этих вещей в свой гардероб, и ваш весенний стиль будет безупречным без лишних затрат.

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