Які стрижки старять — зачіски, що надають віку і більше не в тренді

Майстер по зачісках. Фото: Freepik

Мімічні зморшки можуть з’явитися ще у 20 років — особливо якщо людина дуже емоційна та часто задіює міміку. Усміхаємося, дивуємося, супимо брови — і шкіра на обличчі поступово "запам’ятовує" ці рухи. Але чи може на появу зморшок впливати звичайний чубчик?

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Косметологи пояснюють: якщо чубчик занадто довгий або закриває очі, доводиться постійно мружитися. А це знову ж таки напружує лоб і провокує зморшки. Але якщо зачіска зручна і не заважає дивитися — нічого страшного, вона не викликає додаткового навантаження на м’язи обличчя.

Чубчик. Фото з Instagram

Проте не тільки чубчик може грати роль. Є ще один нюанс — певні стрижки також можуть додавати віку. Наприклад, пряме каре до підборіддя з рівним проділом часто "обтяжує" риси обличчя, робить його візуально сумним і підкреслює всі дрібні зміни шкіри.

Якщо обличчя втрачає пружність, така стрижка може ще більше акцентувати увагу на в'ялій шкірі та зморшках, особливо в зоні щік і нижньої третини обличчя. А ось м’які хвилі, легкі шари чи об’єм біля коренів — навпаки, освіжають і омолоджують.

Пряме каре. Фото з Instagram

Та головна причина передчасних зморшок — активна міміка. Якщо людина постійно морщить лоб, підіймає брови — зморшки з’являються раніше, і тут уже не важливо, є чубчик чи ні.

Цікаво й те, що тип характеру також впливає. Флегматичні, спокійні люди зазвичай довше залишаються без зморшок. А ось енергійні, імпульсивні холерики, які звикли активно жестикувати й виражати емоції, стикаються зі зморшками значно раніше.

Підсумок простий: не стільки чубчик винен, скільки наша міміка. Але якщо зачіска заважає бачити або підкреслює зміни обличчя — краще підібрати щось більш легке, свіже й зручне.

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