Які стрижки старять — зачіски, що надають віку і більше не в тренді

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році
Мімічні зморшки можуть з’явитися ще у 20 років — особливо якщо людина дуже емоційна та часто задіює міміку. Усміхаємося, дивуємося, супимо брови — і шкіра на обличчі поступово "запам’ятовує" ці рухи. Але чи може на появу зморшок впливати звичайний чубчик?
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Як звичайна зачіска може впливати на зовнішній вигляд
Косметологи пояснюють: якщо чубчик занадто довгий або закриває очі, доводиться постійно мружитися. А це знову ж таки напружує лоб і провокує зморшки. Але якщо зачіска зручна і не заважає дивитися — нічого страшного, вона не викликає додаткового навантаження на м’язи обличчя.
Проте не тільки чубчик може грати роль. Є ще один нюанс — певні стрижки також можуть додавати віку. Наприклад, пряме каре до підборіддя з рівним проділом часто "обтяжує" риси обличчя, робить його візуально сумним і підкреслює всі дрібні зміни шкіри.
Якщо обличчя втрачає пружність, така стрижка може ще більше акцентувати увагу на в'ялій шкірі та зморшках, особливо в зоні щік і нижньої третини обличчя. А ось м’які хвилі, легкі шари чи об’єм біля коренів — навпаки, освіжають і омолоджують.
Та головна причина передчасних зморшок — активна міміка. Якщо людина постійно морщить лоб, підіймає брови — зморшки з’являються раніше, і тут уже не важливо, є чубчик чи ні.
Цікаво й те, що тип характеру також впливає. Флегматичні, спокійні люди зазвичай довше залишаються без зморшок. А ось енергійні, імпульсивні холерики, які звикли активно жестикувати й виражати емоції, стикаються зі зморшками значно раніше.
Підсумок простий: не стільки чубчик винен, скільки наша міміка. Але якщо зачіска заважає бачити або підкреслює зміни обличчя — краще підібрати щось більш легке, свіже й зручне.
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