Прогноз погоды в Украине на завтра

Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Фото: Вечерний Киев

В воскресенье, 30 марта, в большинстве областей Украины будет дождливо. Кроме того, в Карпатах ночью ожидается мокрый снег.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 30 марта от Укргидрометцентра

Итак, 30 марта по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части, большинстве центральных, восточных областей и на Закарпатье умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди. В то же время днем в центральных, восточных, северных областях и на Закарпатье местами небольшие дожди. На остальной территории воскресенье пройдет без осадков.

По прогнозам Укргидрометцентра, ветер 30 марта будет преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с. Зато ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °С до +7 °С, в южной части +6...+11 °С. Днем будет несколько теплее — +10...+15 °С (в центральных областях местами +5...+10 °С), в юго-восточной части +13...+18 °С.

Зато в Карпатах весна будет напоминать зиму. Следовательно, ночью ожидается умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Температура ночью + 3...-2 °С. Однако днем будет немного теплее — +2...+7 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды на 30 марта от Натальи Диденко

Синоптик Диденко прогнозирует, что 30 марта в Украину придут дожди. Более интенсивными осадки ожидаются ближайшей ночью и завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе.

Скриншот сообщения Натальи Диденко/Facebook

По прогнозам Диденко, днем в воскресенье дожди побродят на западе, севере и в центре. На юге и востоке без существенных осадков в дневные часы.

Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10...+15 °С, на юге (кроме Одесской области) до +18 °С.

Зато вдоль полосы от Черновицкой области через Винницкую — Черкасскую — Кропивницкий с районами через Полтавскую область до Харьковщины и Сумщины расположится холодный воздух, ожидается на этом участке +4...+10 °С.

В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11...+12 °С. Однако серьезных осадков в столице не ожидается, но облаков станет больше, максимум местами пройдет небольшой дождь.

Температурная карта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, что на выходные, 29 и 30 марта, в Украине в большинстве областей пройдут дожди. В частности, в некоторых областях будут грозы.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщала, что 30 марта погода в Украине будет несколько прохладной. В некоторых областях стоит ожидать дождей.