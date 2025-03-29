Погода в Україні 30 березня — прогноз погоди від Наталки Діденко

Жінки прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 30 березня, буде дещо прохолодною. У деяких областях варто очікувати на дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 30 березня

За прогнозами Діденко, найбільш інтенсивні опади прогнозуються у центральних областях України.

Вдень температура повітря становитиме +9…+13 °C, тепліше буде на південному сході +14…+18 °C, а також на Волині та Рівненщині +11…+14 °C.

У Києві в неділю очікується дощ, а температура знизиться до +10…+12 °C, що зробить погоду більш прохолодною.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми писали, що у квітні в Україні очікується комфортна температура повітря, але не надто тепла.

Також ми повідомляли, що на Сонці зафіксовано кілька спалахів. Що це означає — читайте у нашому матеріалі.