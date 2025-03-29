Магнітні бурі 29 березня — прогноз для метеочутливих

У дівчини болить голова. Фото: Pexels

В суботу, 29 березня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Сонячна активність протягом останньої доби була на помірному рівні та все ж були спалахи.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися шість спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде не високою з ймовірністю спалахів класу M.

У чоловіка болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність на 29 березня:

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 15.

Нагадаємо, вже сьогодні, 29 березня, українці вперше за останні 18 років зможуть побачити сонячне затемнення. У цей час Місяць частково закриє Сонце.

Також ми писали про те, що NASA повернуло астронавтів із міжнародної космічної станції після 9 місяців очікування. Астронавти NASA Суніта Вільямс та Баррі Вілмор нарешті на Землі.