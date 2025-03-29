Магнитные бури 29 марта — прогноз для метеочувствительных

Солнце не было спокойным — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 29 марта, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Солнечная активность в течение последних суток была на умеренном уровне, и все же были вспышки.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 марта
В течение последних 24 часов на Солнце произошли шесть вспышек класса С. Они практически не влияют на Землю.
Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет невысокой, с вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 29 марта:
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 15.
Напомним, уже сегодня, 29 марта, украинцы впервые за последние 18 лет смогут увидеть солнечное затмение. В это время Луна частично закроет Солнце.
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