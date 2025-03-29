Магнитные бури 29 марта — прогноз для метеочувствительных

У девушки болит голова. Фото: Pexels

В субботу, 29 марта, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Солнечная активность в течение последних суток была на умеренном уровне, и все же были вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов на Солнце произошли шесть вспышек класса С. Они практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет невысокой, с вероятностью вспышек класса M.

У мужчины болит голова. Фото: Pexels

Солнечная активность на 29 марта:

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 15.

Напомним, уже сегодня, 29 марта, украинцы впервые за последние 18 лет смогут увидеть солнечное затмение. В это время Луна частично закроет Солнце.

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