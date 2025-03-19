NASA повернула на Землю астронавтів через 9 місяців очікування — як це було

Капсула SpaceX Dragon з астронавтами NASA на воді. Фото: скриншот/SpaceX/X.com

Астронавти NASA Суніта Вільямс та Баррі Вілмор нарешті повернулися на Землю після дев'ятимісячного перебування на МКС. Подорож, яка спочатку планувалася лише на 8 днів, тривала набагато довше через проблеми з двигунами космічного корабля Boeing Starliner, яким вони дісталися туди.

Про це пише TechCrunch.

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Капсула SpaceX Dragon разом з астронавтами приземлилася в Мексиканській затоці о 17:57 за східним часом у вівторок (близько 00:57 за київським часом у середу) після 17-годинної подорожі з МКС.

Що відомо про місію та повернення астронавтів NASA з МКС

Повернення астронавтів знаменує собою кінець однієї з найдивніших сторінок в новітній історії космічних польотів через проблеми, які виникли з кораблем Boeing Starliner, та те, як Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, політизував повернення дослідників космосу.

Вільямс і Вілмор вперше стартували на МКС ще у червні 2024 року в рамках місії, яка мала вирішальне значення для спроби Boeing конкурувати зі SpaceX. У 2014 році гігант авіації разом з компанією Ілона Маска виграв контракт на відправлення астронавтів на МКС для NASA з метою подальшого доставлення астронавтів у ще глибші точки Сонячної системи.

Перший політ SpaceX з екіпажем на кораблі Crew Dragon відбувся у 2020 році. Водночас проєкт Starliner компанії Boeing був зірваний через перевитрату коштів і затримки.

Передбачалося, що політ у червні 2024 року допоможе Boeing забути про ці проблеми. Метою було відправити Вільямс і Вілмора на МКС, а потім повернути їх додому після короткого перебування — восьми днів. Проте Starliner зіткнувся з проблемами ще до того, як вони пристикувалися до МКС. Після підняття астронавтів на борт, NASA і Boeing провели кілька тижнів, проводячи тести, перш ніж вирішили повернути Starliner назад без них.

NASA швидко розпочало співпрацю зі SpaceX, щоб розробити план повернення астронавтів. Було прийнято рішення почекати до початку 2025 року, щоб повернути дует додому, аби на МКС не відчували нестачі персоналу.

Однак останніми місяцями Маск стверджував, не надаючи жодних доказів, що він пропонував повернути астронавтів додому раніше, але колишній президент США Джо Байден відхилив цю пропозицію, вказуючи на те, що це допомогло б його політичному супернику Дональду Трампу.

Колишній адміністратор NASA та заступник адміністратора за часів Байдена заявили, що не знали про жодну пропозицію, як і високопосадовці Білого дому, про що повідомило CNN.

Нагадаємо, нещодавно завершилася історія повернення додому астронавтів NASA після їхнього дев'ятимісячного перебування на МКС, замість запланованих восьми днів. У деяких через цю історію могло виникнути питання, як довго зможуть прожити астронавти на космічній станції, якщо людство на Землі зникне.

Також ми писали, що Nokia спільно з NASA встановила на Місяці систему мережі 4G LTE. Lunar Surface забезпечить високошвидкісний зв'язок між місяцеходами та посадковими модулями.