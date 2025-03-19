NASA вернуло на Землю астронавтов спустя 9 месяцев ожидания — как это было

Капсула SpaceX Dragon с астронавтами NASA на воде. Фото: скриншот/SpaceX/X.com

Астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор наконец вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на МКС. Путешествие, которое изначально планировалось только на 8 дней, длилось гораздо дольше из-за проблем с двигателями космического корабля Boeing Starliner, которым они добрались туда.

Об этом пишет TechCrunch.

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Капсула SpaceX Dragon вместе с астронавтами приземлилась в Мексиканском заливе в 17:57 по восточному времени во вторник (около 00:57 по киевскому времени в среду) после 17-часового путешествия с МКС.

Что известно о миссии и возвращении астронавтов NASA с МКС

Возвращение астронавтов знаменует собой конец одной из самых странных страниц в новейшей истории космических полетов из-за проблем, которые возникли с кораблем Boeing Starliner, и то, как Илон Маск, генеральный директор SpaceX, политизировал возвращение исследователей космоса.

Уильямс и Уилмор впервые стартовали на МКС еще в июне 2024 года в рамках миссии, которая имела решающее значение для попытки Boeing конкурировать со SpaceX. В 2014 году гигант авиации вместе с компанией Илона Маска выиграл контракт на отправку астронавтов на МКС для NASA с целью дальнейшей доставки астронавтов в еще более глубокие точки Солнечной системы.

Первый полет SpaceX с экипажем на корабле Crew Dragon состоялся в 2020 году. В то же время проект Starliner компании Boeing был сорван из-за перерасхода средств и задержек.

Предполагалось, что полет в июне 2024 года поможет Boeing забыть об этих проблемах. Целью было отправить Уильямс и Уилмора на МКС, а затем вернуть их домой после короткого пребывания — восьми дней. Однако Starliner столкнулся с проблемами еще до того, как они пристыковались к МКС. После поднятия астронавтов на борт, NASA и Boeing провели несколько недель, проводя тесты, прежде чем решили вернуть Starliner обратно без них.

NASA быстро начало сотрудничество со SpaceX, чтобы разработать план возвращения астронавтов. Было принято решение подождать до начала 2025 года, чтобы вернуть дуэт домой, чтобы на МКС не испытывали недостатка в персонале.

Однако в последние месяцы Маск утверждал, не предоставляя никаких доказательств, что он предлагал вернуть астронавтов домой раньше, но бывший президент США Джо Байден отклонил это предложение, указывая на то, что это помогло бы его политическому сопернику Дональду Трампу.

Бывший администратор NASA и заместитель администратора во времена Байдена заявили, что не знали ни о каком предложении, как и высокопоставленные чиновники Белого дома, о чем сообщило CNN.

Напомним, недавно завершилась история возвращения домой астронавтов NASA после их девятимесячного пребывания на МКС, вместо запланированных восьми дней. У некоторых из-за этой истории мог возникнуть вопрос, как долго смогут прожить астронавты на космической станции, если человечество на Земле исчезнет.

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